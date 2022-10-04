Благодаря последней версии BIOS 1.07.09A01, ноутбук XMG Apex 15 MAX теперь может быть оснащен процессором Ryzen 7 5800X3D, который быстрее, чем топовые модели, такие как R9 5950X или Intel Core i9-12900K.

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Ноутбуки XMG Apex 15 MAX, которые оснащены процессорами серии Ryzen 5000, получили новый BIOS, который обеспечивает поддержку процессора Ryzen 7 5800X3D. По сути, это превращает APEX 15 MAX в первый в мире ноутбук с поддержкой технологии 3D V-Cache, обеспечивающей улучшенную игровую производительность.

Последняя версия BIOS 1.07.09A01 (включая обновление AGESA до версии 1.2.0.7) добавляет совместимость с Ryzen 7 5800X3D и может быть установлена на все существующие ноутбуки XMG E22 с материнской платой B550. Кроме того, новое обновление прошивки открывает доступ к дополнительным настройкам разгона BIOS, включая Precision Boost Overdrive 2 (PBO2) и AMD Curve Optimizer для всех других процессоров, кроме Ryzen 7 5800X3D.

Внутренние тесты, предоставленные XMG, показывают, что R7 5800X3D на самом деле немного медленнее R7 5700X в тестах CineBench, но ему удается значительно превзойти даже R9 5900X, когда речь идет о таких играх, как Shadow of the Tomb Raider.

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До 11 октября компания XMG сделало специальное предложение на модель APEX 15 MAX на сайте Bestware. Модель с R7 5800X3D стоит дополнительно 342 евро по сравнению с версией R5 5600X, но кампания XMG «Zocktoberfest» предлагает скидку в размере 300 евро для всех конфигураций, поэтому ноутбук с опцией 3D V-Cache фактически будет стоить дороже на 42 евро.