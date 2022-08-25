Firefly представила свой первый одноплатный персональный компьютер на базе процессора Rockchip RK3588S в начале этого года. А на этой неделе компания представила полноценный мини-ПК с таким же процессором.

Firefly Station M3 — это компьютер размером 10 x 7 x 3 сантиметра с восьмиядерным процессором Rockchip, поддержкой до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR4 и возможностью подключения до двух дисплеев 8K. Впервые представленный ранее в этом месяце Station M3, теперь доступен для покупки по цене от 229 долларов.

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Это делает новый мини-ПК дороже, чем Station M2 предыдущего поколения, который продается за 99 долларов и выше. Но новая Station M3 существенно мощнее M2 благодаря гораздо более мощному процессору. Модель начального уровня также поставляется с вдвое большим объемом оперативной памяти и в Station M3 также удвоен максимальный объем внутренней памяти.

В основе Station M3 лежит процессор Rockchip RK3588S, который имеет:

4 ядра ARM Cortex-A76

4 ядра ARM Cortex-A55

Графический процессор ARM Mali-G610 MP4

NPU с производительностью до 6 TOP

Firefly также удвоил объем памяти в конфигурации начального уровня. Station M3 доступен в 3 конфигурациях:

4 ГБ ОЗУ / 32 ГБ флэш-памяти eMMC за 229 долларов.

8 ГБ ОЗУ / 64 ГБ флэш-памяти eMMC за 309 долларов.

16 ГБ ОЗУ / 256 ГБ флэш-памяти eMMC за 459 долларов.

В компьютере также есть слот M.2 2242 с поддержкой твердотельных накопителей SATA 3 или PCIe 2.0 NVMe, что позволяет пользователю увеличить объем хранимых данных. Также на устройстве размещено гнездо для чтения карт памяти microSD.







Имеющиеся порты:

1 x HDMI 2.1 ( 8K при 60 кадрах в секунду или 4K при 120 кадрах в секунду )

1 x USB 3.0 Type-C с поддержкой DisplayPort 1.4 ( 8K@30fps )

1 порт USB 3.0 Type-A

1 порт USB 2.0 Type-A

1 х 3,5 мм аудиоразъем

1 порт Gigabit Ethernet

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Station M3 поддерживает беспроводную связь WiFi 5 и Bluetooth 4.2 и поставляется с ОС Station, которая представляет собой операционную систему на базе Android, оптимизированную для воспроизведения мультимедийных файлов. Но Firefly сообщил, что компьютер также поддерживает стандартный Android, а также Ubuntu или другие операционные системы на базе Linux.











