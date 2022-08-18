Новый планшет начали продавать в Индии с 17 августа 2022 года, а в остальных странах Moto Tab G62 будет доступен немного позже.

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Более десяти лет назад Motorola была одной из первых компаний, выпустивших планшет на базе Android. Но в последние годы компания держалась в стороне от рынка планшетов. Ситуация изменилась в прошлом году с выпуском бюджетного планшета Moto Tab G20 для индийского рынка, за которым позже последовала модель среднего класса под названием Moto Tab G70.

И вот Motorola выпустила еще одну модель. Встречайте Moto Tab G62.

Новый планшет начали продавать в Индии с 17 августа 2022 года, а в остальных странах Moto Tab G62 будет доступен немного позже. Планшет оснащен 10,6-дюймовым IPS-дисплеем с максимальным разрешением экрана 2000 x 1200 пикселей, соотношением сторон 5:3 и частотой обновления 60 Гц. Moto Tab G62 работает на мощном процессоре Qualcomm Snapdragon 680 4G, имеет 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ встроенной памяти, а также поддерживает карты памяти microSD с максимальной емкостью до 1 ТБ. Он поставляется с программным обеспечением Android 12.

Помимо этого, планшет имеет четыре динамика, разъем для наушников и порт USB Type-C, аккумулятор емкостью 7700 мАч и поддержку быстрой зарядки 20 Ватт. На задней панели планшета находится основная 8-мегапиксельная камера и сверхширокоугольная камера на 8-мегапикселей. А на передней панели есть 8-мегапиксельная камера с фиксированным фокусом.

Moto Tab G62 имеет пластиковый и металлический корпус, а также имеет водоотталкивающие свойства, но не имеет рейтинга IP. Планшет имеет размеры 251 х 159 х 7,5 мм и весит 465 грамм.

Беспроводные возможности включают WiFi 5, Bluetooth 5.2 и навигацию BDS/ГЛОНАСС/Galileo. Модель с поддержкой Wi-Fi на данный момент является единственной версией планшета, доступной на старте продаж, но ожидается, что в будущем Motorola также предложит модель с поддержкой 4G LTE.

В настоящее время Moto Tab G62 доступен в Индии за 15 999 рупий (200 долларов), что примерно составляет 44% от розничной цены в 29 000 рупий (365 долларов).

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