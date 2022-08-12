Производитель серверов, систем хранения данных и рабочих станций Bitblaze, базирующийся в России, объявил о начале подготовки к производству своего ноутбука Titan BM15.

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Российский ноутбук Titan BM15 от Bitblaze обладает достойными характеристиками, за исключением процессора, который объединяет устаревшие ядра ARM Cortex-A57 и еще более старый графический процессор Mali-T628. Помимо этого ноутбук оснащен 15,6-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1080p, 16 ГБ оперативной памяти DDR4, до 512 ГБ M.2 SSD, аккумулятор емкостью 6000 мАч, которого хватает на 5 часов и приличный набор портов. Цена может оказаться слишком высокой из-за введенных санкций.

Несмотря на все экономические санкции, введенные в качестве карательных мер за специальную операцию на Украине, российские разработчики, по-видимому, все же нашли способ производить отечественные ноутбуки. Производитель серверов, систем хранения данных и рабочих станций Bitblaze, базирующийся в России, объявил о начале подготовки к производству своего ноутбука Titan BM15, а его массовое производство запланировано на ноябрь этого года. Этот ноутбук оснащен процессором Baikal-M1 с ядрами ARM и предназначен как для государственных учреждений, так и для энтузиастов.

В конце прошлого года Baikal Electronics удалось приобрести у TSMC около 5000 чипов, а с начала 2022 года ожидается получение от 10 000 до 15 000 дополнительных чипов в месяц. Неясно, удалось ли Baikal Electronics получить большее количество процессоров в этом году, учитывая, что TSMC теперь отказывается производить чипы для всех русских компаний в рамках экономических санкций.

Согласно странице производителя, Bitblaze Titan BM15 оснащен 15,6-дюймовым ЖК-дисплеем IPS с разрешением 1080p и поставляется в легком алюминиевом корпусе. На изображении, размещенном на сайте Bitblaze, показана металлическая светло-серая окраска ноутбука, напоминающая Apple MacBook. А вот предсерийный образец, который показала коммерческий директор материнской компании Bitblaze Prombit, демонстрируется в черном цвете.

Процессор дополняется 16 ГБ оперативной памяти DDR4 и пользователи могут увеличить объем до 128 ГБ. Хранилище обеспечивается слотом M.2, который поддерживает твердотельные накопители NVMe емкостью до 512 ГБ. Также имеется модуль M.2 с возможностью подключения Wi-Fi + BT, а выбор портов включает 1 разъем USB-C + 4 разъема USB-A 3.0, разъем GbE, видеовыход HDMI и аудиоразъем. Ожидается, что общий вес российского ноутбука составит около 2 кг.

Коммерческий директор Prombit Яна Браш утверждает, что батареи емкостью 6000 мАч хватает на 5 часов работы, а стабильность программного обеспечения сейчас тестируется под различными нагрузками вроде офисных программ и стримов на YouTube. Операционная система не упоминается, но предсерийный образец, представленный Яной Браш, похоже, работает под управлением Windows.

В зависимости от технических характеристик ноутбука и экономических санкций, стоимость ноутбука может оказаться завышенной. Tom's Hardware ещё в марте сообщал, что алюминиевая версия Titan BM15 будет стоить примерно 1375-1650 долларов, но всё может измениться до ноября. Говоря о спецификациях, процессор Baikal-M1 на базе ARM довольно устарел: 8 ядер Cortex-A57 с тактовой частотой 1,5 ГГц, 8 МБ кэш-памяти L3 и техпроцесс 28 нм. Он также оснащен еще более старым iGPU Mali-T628 .

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Коммерческий директор Prombit Яна Браш держит в руках опытный образец ноутбука Bitblaze Titan BM15 (Источник изображения: VK.com)