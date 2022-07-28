Клиенты настолько отчаянно нуждаются в автомобилях, что готовы платить выше рекомендованной цены за подержанные модели 2021 года.

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Помимо периодических пиков и спадов, производство автомобилей в США, как правило, колебалось выше 200 000 единиц в месяц за последние несколько лет. Самый продуктивный месяц за измеряемый период пришелся на октябрь 2018 года, когда было произведено около 273 000 автомобилей. Как видно из статистики, пик годового производства автомобилей приходится на октябрь. Это может быть связано с тем, что новые модели обычно выпускаются ближе к концу года и производители увеличивают производство, чтобы обеспечить дилерские центры и удовлетворить спрос на предварительные заказы. Если не считать пары заметных спадов в июле и декабре, производство оставалось стабильным на протяжении всего 2019 года.

Затем случилась пандемия коронавируса. Производство автомобилей практически остановилось в апреле 2020 года, поскольку в США были приняты меры по борьбе с COVID-19. Основные производители GM и Ford также перенаправили производственные ресурсы на производство аппаратов искусственной вентиляции легких, пытаясь спасти как можно больше жизней. В том месяце по всей стране было произведено менее 2000 автомобилей. Однако вскоре все вернулось на круги своя. В мае с конвейера сошло чуть менее 50 000 автомобилей, а к июню объемы производства были немного меньше, чем в марте. В июле производство снова увеличилось и к октябрю цифры составили около 200 000 — примерно столько же, сколько было до пандемии.

Производство в 2020 году снова упало, но по другим причинам

После октябрьского бума мы стали свидетелями очередного резкого падения производства. На этот раз причиной стала не глобальная пандемия, а нехватка полупроводников во всем мире. Хотя по своей сути автомобиль представляет собой механический объект, современное транспортное средство сильно зависит от электроники. Все, от настроек двигателя до функций комфорта и электрических стеклоподъемников автомобиля, требует небольшой вычислительной мощности. Нехватка компьютерных чипов ударила по современной автомобильной промышленности не меньше, чем нехватка стали. Производство автомобилей не единственная отрасль, которая зависит от полупроводников. Каждое электронное устройство использует их, поэтому у автопроизводителей была большая конкуренция с другими производителями техники. Дефицит привел к ситуации, когда у одного производителя было 95 000 автомобилей, которые стояли незаконченными и непригодными для продажи.

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Уровни производства, казалось достигли дна в сентябре 2021 года и за последние 10 месяцев ситуация неуклонно росла. В то время как среднее производство по-прежнему снижается примерно на 6 миллионов автомобилей в год, производство за последний год является самым стабильным с 2019 года и ситуация по-прежнему имеет тенденцию к росту. Спрос на новые автомобили определенно есть и несомненно вызовет ажиотаж, как только производство возобновится. Клиенты настолько отчаянно нуждаются в автомобилях, что некоторые люди платят выше рекомендованной производителем розничной цены 2022 года за подержанные модели 2021 года. В общей сложности дефицит обошелся автомобильной промышленности США более чем в 200 миллиардов долларов и пока эта проблема не будет решена, эта цифра будет продолжать расти.