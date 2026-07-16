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Fantoci
Nvidia и Noetra создадут в Японии национальную ИИ-инфраструктуру на базе 27 500 процессоров Rubin
Дата-центр ориентирован на нужды робототехники, промышленной автоматизации и разработку суверенных ИИ-моделей.
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Американская корпорация Nvidia совместно с японским консорциумом Noetra объявила о строительстве масштабной ИИ-инфраструктуры Японии на базе платформы Vera Rubin. Новый проект стороны называют первой в мире национальной инфраструктурой для физического искусственного интеллекта. Об этом говорится в заявлении Nvidia Newsroom, опубликованном 16 июля 2026 года.

Источник: Nvidia

Согласно опубликованным техническим параметрам, японская ИИ-фабрика мощностью 140 мегаватт будет включать 13 750 центральных процессоров Nvidia Vera и 27 500 графических процессоров Nvidia Rubin. Вся вычислительная мощность дата-центра будет использоваться исключительно для национальных ИИ-задач в сфере производства, логистики и других отраслей. Инфраструктура строится на архитектуре Nvidia DSX с использованием сетевого решения Spectrum-X Ethernet и DPU-модулей BlueField.

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Вычислительные системы будут объединены в стойки Nvidia Vera Rubin NVL72. Каждая такая стойка, по данным технической документации Nvidia, будет иметь в своем распоряжении 72 GPU Rubin и 36 CPU Vera, которые соединят через NVLink-магистраль, чтобы они работали как единый крупный процессорный блок. Официальные источники не приводят точное число установленных стоек; исходя из заявленного суммарного количества GPU (27 500) и конфигурации 72 GPU на стойку, расчётное число стоек NVL72 составляет около 382 — эта цифра является производной оценкой, а не показателем, прямо озвученным Nvidia или Noetra.

Проект учреждён консорциумом Noetra при поддержке Министерства экономики, торговли и промышленности Японии (METI) и ведущих отечественных компаний в сфере ИИ и промышленности. Фабрика станет вычислительной основой японского проекта FRONTia по разработке открытых мультимодальных базовых моделей для физического ИИ, что позволит развивать ИИ-агентов, цифровые двойники, робототехнику и интеллектуальное производство.

Источник: finance.yahoo.com

Предобученные веса моделей будут широко доступны отечественным разработчикам наряду с программным обеспечением Nvidia Nemotron, Cosmos, Isaac GR00T и NeMo, что должно ускорить внедрение физического ИИ в японской промышленности и поддержать национальную робототехническую ИИ-стратегию до 2040 года.

Гендиректор Noetra Хиронобу Тамба заявил, что внедрение физического ИИ в реальном мире требует колоссальных вычислительных мощностей, данных и базовых технологий — задач, которые не под силу решить одной компании в одиночку. Поэтому Noetra совместно с партнёрами в Японии и по всему миру будет развивать разработанные в стране мультимодальные модели, широко делясь результатами исследований.

Проект поддерживает инициативу FRONTia, запущенную METI и сфокусированную на создании мультимодальных ИИ-систем для робототехники и прикладных физических задач. На фоне новости акции Nvidia на предторгах в четверг снижались более чем на 1%.

#nvidia #искусственный интеллект #япония #nvidia dsx
Источник: tomshardware.com
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