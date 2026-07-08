Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг после встречи с председателем LG Group Ку Кван-мо в Сеуле заявил, что компании работают над технологиями двигателей и механических систем для создания человекоподобной робототехники и архитектуры дата-центров будущего.

Южнокорейский конгломерат LG Group и американский технологический гигант Nvidia объявили о масштабном стратегическом партнерстве, направленном на проектирование и строительство специализированных ИИ-заводов (AI Factories) и развитие систем «физического искусственного интеллекта» (Physical AI). В рамках соглашения компании займутся созданием единой технологической платформы для разработки, симуляции и массового производства роботов нового поколения, включая антропоморфные (гуманоидные) модели и промышленные автоматизированные системы.

Источник изображения: LG

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В рамках партнерства LG инвестирует более 400 миллиардов вон (около 263 миллионов долларов США) до 2030 года в переоборудование своего научно-исследовательского кампуса в районе Янджэ (Сеул). Объект станет специализированным центром разработки, генерации данных и обучения человекоподобных роботов. Для операционного управления проектом 1 июля 2026 года официально начало работу новое подразделение LG — Robotics Business Center, впервые объединившее циклы проектирования, производства и коммерциализации робототехники под единым руководством.

Технологической базой нового комплекса выступят программные и аппаратные решения Nvidia. Для симуляции и тестирования устройств в виртуальной среде перед их физической сборкой будут использоваться платформы Isaac Sim и Isaac Lab. Интеграция ИИ-модели Isaac GR00T обеспечит аппаратам алгоритмы машинного зрения и способность выполнять автономные физические действия. Обучение нейросетей будет осуществляться с использованием массивов синтетических данных, генерируемых мультимодальной платформой Nvidia Cosmos.





На территории комплекса тестовые роботы LG, включая модель домашнего ассистента CLOiD, будут непрерывно отрабатывать рабочие сценарии в специально воссозданных интерьерах жилых помещений и на макетах производственных линий. Полученные объемы телеметрической и визуальной информации предназначены для тренировки проприетарной архитектуры LG Robot Foundation Model. Старт массового производства аппаратных компонентов для роботов, в частности приводов для суставов, запланирован на вторую половину 2026 года. Вывод домашних ассистентов на коммерческий рынок намечен на 2028 год.





Соглашение между корпорациями также распространяется на модернизацию аппаратной ИИ-инфраструктуры. Стороны ведут совместное проектирование модульных центров обработки данных с жидкостным охлаждением в соответствии со стандартом Nvidia DSX. В инфраструктурную часть проекта интегрированы смежные структуры южнокорейского конгломерата: LG Uplus предоставит площади для размещения серверов, а подразделение LG Energy Solution обеспечит дата-центры специализированными системами энергоснабжения стандарта 800 вольт постоянного тока.