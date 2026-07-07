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Fantoci
Lenovo представила настольный ПК GeekPro с мобильным Intel Core 7-245HX и NVIDIA GeForce RTX 5060
Несмотря на использование процессора серии HX, изначально разработанного для производительных ноутбуков, компьютер выполнен в формате классического настольного ПК.
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Китайская компания Lenovo расширила ассортимент стационарных компьютеров серии GeekPro новой конфигурацией, объединяющей мобильный процессор Intel Core 7-245HX и дискретный графический ускоритель NVIDIA GeForce RTX 5060, по рекомендованной розничной цене 9999 юаней (примерно 112000 российских рублей).

Источник изображения: Lenovo

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Аппаратная база устройства построена на интеграции мобильных компонентов в материнскую плату настольного ПК для оптимизации энергопотребления и снижения тепловыделения. Вычислительным центром выступает 14-ядерный 14-поточный процессор Intel Core 7-245HX с максимальной тактовой частотой 5,1 ГГц. Теплопакет процессора составляет 55 Вт, максимальная потребляемая мощность в режиме Turbo — до 160 Вт. Графическая подсистема представлена видеокартой NVIDIA GeForce RTX 5060, оснащенной 8 ГБ видеопамяти нового стандарта GDDR7 и системой охлаждения с одним вентилятором. Ускоритель насчитывает 3840 ядер CUDA, поддерживает технологию DLSS 4 с генерацией множественных кадров и обеспечивает до 614 TOPS производительности в задачах ИИ.

Системный блок выполнен в компактном форм-факторе объемом 17 литров. В базовое оснащение входят 16 ГБ оперативной памяти стандарта DDR5 с частотой 5600 МГц и твердотельный накопитель с интерфейсом PCIe 4.0 емкостью 1 ТБ. Компьютер поставляется с предустановленной Windows 11.

Интерфейсы подключения распределены между фронтальной и тыльной панелями. Спереди находятся два порта USB Type-A, один высокоскоростной USB Type-C и 3,5-миллиметровый комбинированный аудиоразъем. Задняя панель содержит четыре порта USB Type-A, сетевой порт Gigabit Ethernet, три разъема DisplayPort 2.1 и один HDMI 2.1 для вывода изображения, а также дополнительный аудиоразъем. Питание системы осуществляет блок мощностью 400 Вт с платиновой сертификацией, предусмотрена возможность установки дополнительного 3,5-дюймового накопителя без использования инструмента.

Источник изображения: Lenovo

Линейка Lenovo GeekPro позиционируется производителем как решение для создателей контента, специалистов по работе с графикой и пользователей, нуждающихся в высокой производительности без покупки полноразмерных десктопных комплектующих.

Розничная стоимость компьютера на рынке Китая составляет 9999 юаней, что эквивалентно 1470 долларам США. На устройство распространяется трехлетняя гарантия от производителя. Представители Lenovo не подтвердили доступность данной конфигурации в других регионах и не раскрыли планы по глобальной дистрибуции.

#lenovo #rtx 5060 #nvidia geforce rtx 5060 #geekpro #intel core 7-245hx #настольный пк
Источник: videocardz.com
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