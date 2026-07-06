По данным оборонного информационного агентства Пентагона, развертывание 3D-принтеров на передовых оперативных базах позволит производить и заменять сложные композитные детали на 50% быстрее традиционных методов логистики и ремонта.

Военно-морские силы США приступили к летным испытаниям компонентов палубных истребителей F/A-18 Super Hornet, изготовленных методом трехмерной печати непосредственно в местах дислокации войск. По данным оборонного информационного агентства Пентагона, развертывание 3D-принтеров на передовых оперативных базах позволит производить и заменять сложные композитные детали на 50% быстрее традиционных методов логистики и ремонта.

Источник изображения: commons.wikimedia.org

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Проект разработан инженерами Центра боевого применения авиации ВМС США (NAWCAD) совместно с Юго-западным центром обеспечения готовности флота (FRCSW). Специалисты разработали технологию производства композитных заплат, которые наносятся непосредственно на поврежденные элементы планера самолета, включая створки моторных отсеков. На данный момент метод завершил этап лабораторных и наземных тестов.

Обшивка современных истребителей изготавливается из углеродного волокна и смол. Повреждения таких панелей происходят в результате столкновения с птицами, попадания обломков со взлетно-посадочной полосы или штатного износа при эксплуатации на авианосцах. Традиционный регламент восстановления этих материалов требует привлечения узкопрофильных специалистов и отправки компонентов на ремонтные предприятия на территории Соединенных Штатов. Данный процесс увеличивает время простоя техники и создает дополнительную нагрузку на логистические сети.

Новая процедура устраняет эти задержки за счет локализации работ. Для реализации программы ВМС США задействуют существующую инфраструктуру: 3D-принтеры промышленного класса уже функционируют на 22 базах технического обслуживания флота по всему миру. Наличие современного оборудования позволит летному и техническому персоналу изготавливать необходимые элементы по месту развертывания эскадрилий. Инженеры NAWCAD уже разработали стандартизированные процедуры установки заплат и протоколы контроля качества, обеспечивающие соответствие напечатанных элементов стандартам авиационной безопасности.

Источник изображения: NAWCAD

Командующий NAWCAD контр-адмирал Тодд Эванс сообщил, что передача производственных возможностей подразделениям флота ускорит возвращение самолетов в строй, повысит автономность авиационных соединений и увеличит уровень их оперативной готовности.

Экспериментальная программа ремонта с помощью 3D-печати внедряется на фоне перехода Корпуса морской пехоты США на платформу F-35 и постепенного списания старых модификаций F/A-18 Hornet, которое должно завершиться к 2030 году. Поскольку ВМС США продолжают эксплуатацию парка F/A-18 Super Hornet, оптимизация цикла технического обслуживания направлена на поддержание летной годности этих самолетов до конца их срока службы.