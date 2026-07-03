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Fantoci
Samsung, SK hynix и Micron призвали администрацию Трампа не вмешиваться в рынок памяти
Письмо адресовано, в частности, министру финансов Скотту Бессенту, министру торговли Говарду Лутнику, министру обороны Питу Хегсету и госсекретарю Марко Рубио.
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Ассоциация производителей полупроводникового оборудования и материалов (SEMI), в которую входят Micron Technology, Samsung Electronics и SK hynix, направила официальное письмо в администрацию Дональда Трампа с призывом воздержаться от государственного вмешательства в механизмы ценообразования и распределения мощностей на рынке микросхем памяти. Позиция организации заключается в том, что директивное регулирование приведет только к усугублению текущего глобального дефицита компонентов.

Источник изображения: nypost.com

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Согласно документу от 1 июля 2026 года, данные из которого опубликовало агентство Bloomberg, обращение направлено министру финансов Скотту Бессенту, министру торговли Говарду Латнику, а также главам Пентагона и Госдепартамента. В состав SEMI входят крупнейшие производители памяти, включая американскую Micron Technology и южнокорейские Samsung Electronics и SK hynix. Вице-президент SEMI по глобальной государственной политике Ройал Кастенс заявил, что целевые меры поддержки укрепляют устойчивость цепочек поставок, однако вмешательство, искажающее решения по ценам или объемам выпуска, рискует продлить период нехватки предложения.

Письмо отраслевой группы стало реакцией на недавние инициативы политиков и технологических корпораций, направленные на борьбу с дефицитом, вызванным рекордным спросом на чипы для серверов искусственного интеллекта. В апреле сенатор от штата Огайо Берни Морено направил обращение в Министерство торговли США с просьбой обеспечить приоритетные поставки микросхем памяти предприятиям автомобильной промышленности. Одновременно корпорация Apple инициировала процесс лоббирования с целью получения разрешения на закупку памяти для своих устройств у китайских производителей CXMT и YMTC, которые в настоящее время находятся в санкционном списке Министерства обороны США.

Специалисты SEMI подчеркивают, что строительство новых заводов занимает несколько лет, поэтому краткосрочное восстановление баланса спроса и предложения затруднено. Несмотря на прогнозируемый рост производственных мощностей индустрии на 19% в год, спрос на компоненты для ИИ-инфраструктуры продолжит опережать предложение.

В качестве альтернативы административному регулированию и допуску подсанкционных китайских компаний на рынок США, SEMI предложила правительству комплекс экономических мер. Ассоциация рекомендует сосредоточиться на стимулировании долгосрочных контрактов на закупку, а также на сохранении и расширении налоговых льгот для строительства производственных линий внутри страны. Кроме того, для снижения финансовой нагрузки на конечных покупателей смартфонов, ноутбуков и автомобилей SEMI предлагает разработать систему потребительских налоговых вычетов, которая частично компенсирует рост розничных цен, вызванный дефицитом чипов.

#сша #samsung #micron #sk hynix #полупроводниковая промышленность #semi
Источник: tomshardware.com
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