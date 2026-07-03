Средства от продажи будут направлены на благотворительность — в пользу некоммерческой организации The Edge Institute, финансирующей стипендии, гранты и образовательные программы для молодых специалистов и предпринимателей.

Черная кожаная куртка бренда Tom Ford, принадлежащая генеральному директору корпорации Nvidia Дженсену Хуангу, выставлена на благотворительный аукцион Sotheby's с предварительной оценкой от 40 000 до 60 000 долларов США. Данный предмет гардероба позиционируется как уникальный артефакт, связанный с современной индустрией искусственного интеллекта и полупроводников.

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Профильной специализацией аукционного дома Sotheby's является реализация высококлассных произведений искусства и исторических артефактов. Торги откроются 7 июля 2026 года. До 16 июля лот будет находиться на публичной выставке в штаб-квартире Sotheby's в Нью-Йорке, а закрытие аукциона запланировано на 17 июля.

Выставленная на продажу куртка снабжена оригинальным автографом Дженсена Хуанга. В рамках предпродажной подготовки Sotheby's инициировал многоуровневую процедуру подтверждения подлинности изделия. Экспертная организация Professional Sports Authenticator (PSA) провела фотоидентификацию предмета одежды. Анализ расположения складок и микродеформаций на клапане правого нагрудного кармана позволил специалистам PSA подтвердить, что Хуанг был одет именно в этот экземпляр во время выступления на мероприятии Hon Hai (Foxconn) Tech Day, которое состоялось 18 октября 2023 года в Тайбэе. Проверка подлинности оставленной на изделии подписи была осуществлена профильным агентством James Spence Authentication (JSA). Куртка данной модели остаётся частью гардероба Хуанга уже более десяти лет. В каталоге аукциона отмечается, что она ассоциируется с некоторыми из наиболее значимых событий в современных технологиях.

Продавцом лота выступает венчурный фонд ранних стадий Long Journey Ventures. Согласно официальному заявлению организаторов, аукцион носит полностью благотворительный характер. Вся вырученная от продажи сумма будет перечислена некоммерческой организации The Edge Institute. Средства направят на финансирование исследовательских грантов, выплату стипендий и организацию программ резидентуры для профильных специалистов, инженеров и разработчиков.

Оценочная стоимость лота в диапазоне от 40 000 до 60 000 долларов США сопоставима с ценой одного профессионального аппаратного ускорителя серии Blackwell, выпускаемого компанией Nvidia. Аукционный дом Sotheby's внес лот в каталог в качестве объекта, документирующего текущий этап развития технологического сектора. Черные кожаные куртки выступают постоянным элементом гардероба Дженсена Хуанга на протяжении десяти лет. В них генеральный директор Nvidia проводит корпоративные мероприятия, презентации новых аппаратных решений и участвует в профильных конференциях. Продажа данного предмета свидетельствует о формировании направления коллекционирования, в рамках которого личные вещи руководителей крупных корпораций оцениваются аукционными домами как исторические артефакты.