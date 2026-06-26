В качестве примера обоснованного применения ИИ Суини привёл создание рядовых трёхмерных объектов. По его словам, тратить значительные ресурсы на разработку второстепенных ассетов — таких как модель цветочного горшка — нецелесообразно, поскольку реальная ценность продукта заключается в построении игрового мира, нарратива и геймплея, а не в ручном создании каждого элемента сцены.

Генеральный директор Epic Games Тим Суини подверг критике политику цифрового магазина Steam, обязывающую разработчиков раскрывать факт использования генеративного искусственного интеллекта при разработке игр. В интервью изданию PC Gamer он охарактеризовал действия компании Valve как «безответственные», заявив, что подобные правила наносят прямой коммерческий и репутационный ущерб создателям контента.

Автор: eXtas1stv. Источник: x.com

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Согласно правилам, введенным Valve в начале 2024 года, разработчики обязаны указывать на странице игры информацию о применении ИИ, будь то предварительная генерация ассетов или создание контента в реальном времени. Суини сравнил эту маркировку с «алой буквой» (клеймом позора), которая провоцирует негативную реакцию аудитории. По его словам, публикация проекта в Steam критически важна для охвата рынка, однако наличие отметки об ИИ привлекает группы пользователей, целенаправленно занижающих рейтинги игр.

Глава Epic Games утверждает, что нейросети представляют собой стандартный производственный инструмент, предназначенный для автоматизации рутинных процессов. В качестве примера Суини привел моделирование второстепенных объектов, таких как цветочные горшки. Он отметил, что основная ценность игры заключается в сюжете, геймплее и общей атмосфере, а не в ручном создании каждого отдельного элемента окружения.

Суини подчеркнул, что независимые студии оказываются перед сложным выбором: отказаться от технологий, способных повысить их продуктивность, и проиграть конкурентам, либо использовать ИИ и столкнуться с бойкотом на крупнейшей ПК-платформе. Ограничение доступа к инструментам автоматизации, по мнению Суини, лишает небольшие команды возможности конкурировать с крупными компаниями, располагающими масштабными бюджетами. В собственном цифровом магазине Epic Games Store аналогичных требований к обязательной маркировке ИИ-контента не применяется.

Заявление руководителя Epic Games прозвучало на фоне презентации планов компании по интеграции ИИ-технологий в свои продукты. На недавнем мероприятии Unreal Fest разработчик подтвердил, что будущая версия графического движка Unreal Engine 6 получит встроенную поддержку генеративных моделей, включая решения Claude и Gemini. Epic Games намерена предоставить разработчикам возможность использовать сторонние ИИ-алгоритмы непосредственно в производственном конвейере, что прямо контрастирует с жестким регуляторным подходом Valve.