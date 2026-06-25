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Fantoci
Leica выпустила полнокадровую гибридную камеру SL3-P с поддержкой 8K-видео и съёмки до 40 кадр/с
Вместе с камерой объявлены два новых объектива системы L — Summilux-SL 50 f/1.4 ASPH и APO-Macro-Elmarit-SL 100 f/2.8. Их поступление в продажу ожидается в конце 2026 года по ценам $4 950 и $2 700 соответственно.
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Немецкий производитель оптических систем и фототехники Leica Camera AG представила новую полнокадровую беззеркальную камеру Leica SL3-P. Данная модель оснащена 44-мегапиксельным сенсором, поддерживает серийную съемку со скоростью до 40 кадров в секунду и запись видео в формате 8K Open Gate. В линейке системы SL новинка позиционируется как универсальное решение, занимая промежуточное положение между флагманской 60-мегапиксельной SL3 и базовой 24-мегапиксельной SL3-S, и отличается от старшей версии более доступной ценой.

Источник изображения: leica-camera.com

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Основой Leica SL3-P выступает BSI CMOS-сенсор с разрешением 44 мегапикселя, дополненный новой архитектурой считывания данных. Матрица обеспечивает динамический диапазон до 14 ступеней и работает в пределах светочувствительности от ISO 50 до 200 000. Для предметной или архитектурной фотографии предусмотрен режим Multishot, который за счет микросдвига сенсора генерирует итоговый снимок со сверхвысоким разрешением 176 мегапикселей. Электронный затвор позволяет вести непрерывную фотосъемку со скоростью до 40 кадров в секунду, тогда как работа механического затвора ограничена показателем 7 кадров в секунду при 15-битной глубине цвета.

Видеовозможности камеры включают внутреннюю запись в формате 8.1K Open Gate (использование всей площади матрицы с соотношением сторон 3:2), а также поддержку разрешений 5.9K при 60 кадрах в секунду и 4K со скоростью до 120 кадров в секунду. Для интеграции в кинопроизводство устройство аппаратно поддерживает запись в кодеке Apple ProRes (до разрешения 5.8K) и прямую передачу файлов по протоколу Frame.io Camera-to-Cloud.

Источник изображения: leica-camera.com

За наведение на резкость отвечает 819-точечная гибридная система автофокусировки. Данный модуль комбинирует технологии фазовой (PDAF) и контрастной детекции с построением карты глубины. Алгоритмы автоматически распознают и отслеживают людей, животных и транспортные средства. Камера также поддерживает стандарт Content Credentials (C2PA), внедряя в метаданные файла криптографическую подпись для подтверждения подлинности и происхождения снимков.

Источник изображения: leica-camera.com

Цельнометаллический корпус Leica SL3-P собирается на заводе в Германии. Устройство защищено от пыли и влаги по стандарту IP54. Внешний вид модели претерпел изменения: на фронтальной панели отсутствует классический красный логотип Leica, что соответствует минималистичной концепции дизайна.

Источник изображения: leica-camera.com

Старт продаж Leica SL3-P назначен на 25 июня 2026 года. Рекомендованная розничная цена модели (без объектива) на европейском рынке составляет 5990 евро, в Великобритании — 5150 фунтов стерлингов.

#камера #leica #8.1k open gate #leica sl3-p #sl3-p
Источник: notebookcheck.net
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