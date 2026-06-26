Система заваривания совместима как со стандартными кофейными капсулами, так и с молотым кофе благодаря съемной камере и комплектному металлическому фильтру.

Китайская компания Xiaomi расширила линейку устройств для дома и путешествий, выпустив беспроводную портативную кофеварку Mijia Portable Coffee Machine, предназначенную для приготовления эспрессо в дорожных условиях менее чем за одну минуту. Устройство работает как со стандартными кофейными капсулами, так и с молотым кофе.

Источник: xiaomiyoupin.com

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Визуально аппарат напоминает туристический термос. Его высота составляет 24,5 см, ширина — 7,15 см, а масса равна 1,05 кг. Емкость встроенного резервуара для нагрева воды составляет 60 мл, объем комплектной чашки для готового напитка равен 140 мл. Корпус защищен от пыли и влаги по стандарту IP55, что допускает использование прибора вне помещений, в кемпингах или во время поездок.

Внутри цилиндрического корпуса размещен электромагнитный водяной насос, нагнетающий рабочее давление до 20 бар. За контроль температуры отвечает керамический нагревательный элемент с ПИД-регулятором, который фиксирует температуру жидкости на стабильном уровне 92 °C во время экстракции. Система заваривания имеет формат «два в одном»: в комплекте предусмотрена корзина из нержавеющей стали для молотого кофе и аппаратный адаптер для порционных капсул.

Процесс приготовления одной порции напитка занимает около 45 секунд. Пользователь может залить в резервуар предварительно нагретую воду или использовать холодную жидкость. В случае заливки холодной воды кофеварка способна самостоятельно нагреть ее до необходимой температуры или выполнить холодную экстракцию без активации нагревательного элемента.

Можно использовать молотый кофе и кофейные капсулы. Источник: xiaomiyoupin.com

Питание устройства обеспечивают три встроенные литиевые батареи емкостью 2500 мАч каждая, образуя суммарную емкость 7500 мАч. Восполнение заряда осуществляется через порт USB-C с поддержкой мощности 45 Вт. Полная зарядка аккумулятора занимает 80 минут, зарядка с 20 до 80 % длится около 30 минут. Также предусмотрена возможность работы напрямую от портативного внешнего аккумулятора.

Показатели автономности зависят от выбранного температурного режима. При использовании предварительно нагретой воды или в режиме быстрой холодной экстракции полного заряда батареи хватает на приготовление до 400 порций кофе. Если прибор задействует внутренний нагревательный элемент для кипячения воды комнатной температуры, ресурса аккумулятора достаточно для приготовления чуть более трех чашек подряд.

Устройство доступно для заказа на территории Китая. Акционная стоимость кофеварки на этапе предварительных продаж составляет 594 юаня (около 6600 российских рублей), стандартная розничная цена заявлена на уровне 699 юаней (7800 рублей). Отгрузка первых заказов запланирована на 2 июля 2026 года.