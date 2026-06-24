Предзагрузка цифровых версий станет доступна с 12 ноября 2026 года. Физические копии, упакованные с кодом загрузки, поступят в магазины в тот же день.

Американский разработчик видеоигр Rockstar Games (дочерняя структура издательства Take-Two Interactive) официально объявил дату релиза проекта Grand Theft Auto VI — 19 ноября 2026 года, а также раскрыл структуру цен для консолей PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

Источник: RockStar Games

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Согласно пресс-релизу компании, прием предварительных заказов стартует 25 июня 2026 года. Базовое издание Grand Theft Auto VI поступит в продажу по цене 79,99 доллара США. Расширенная версия Ultimate Edition оценена в 99,99 доллара. В состав премиального издания входят внутриигровые транспортные средства, оружие и экипировка, интегрированные в сюжетную линию главных героев — Джейсона и Люсии.

Установленная стоимость базовой версии превышает действующий индустриальный порог для видеоигр категории AAA (69,99 доллара). Проект выйдет исключительно на аппаратных платформах текущего поколения. Выпуск версии для персональных компьютеров в рамках стартового окна не предусмотрен политикой издателя.

Следует отметить, что цена $79,99 совпадает с уровнем, который Nintendo ввела для Mario Kart World при запуске Switch 2 в 2025 году — тогда японская компания первой среди крупных издателей подняла стандартный ценник с $69,99 до $80.

В качесте бонуса за предзаказ геймеры получат винтажные скины и машины. Источник: Rockstar Games

По данным издания StreetInsider, пользователи, оформившие предзаказ до 20 ноября 2026 года, получат цифровой комплект «Vintage Vice City Pack» с набором косметических модификаций и транспортом. Для покупателей цифровых копий предусмотрен один месяц подписки на сервис GTA+ и доступ к предварительной загрузке файлов с 12 ноября. Розничные физические копии будут содержать код активации для обеспечения заблаговременной загрузки дистрибутива.

Rockstar Games уточнила, что на старте продаж Grand Theft Auto VI предоставит исключительно однопользовательскую сюжетную кампанию. Детали, касающиеся разработки и сроков интеграции многопользовательского режима, не раскрыты.

Источник: Rockstar Games

Как сообщает агентство Reuters, финансовые аналитики ожидают, что выход данного цифрового продукта принесет Rockstar Games выручку в размере нескольких миллиардов долларов в первые дни после релиза. Утверждение базовой стоимости на отметке 80 долларов фиксирует новый ценовой стандарт для рынка консольного программного обеспечения.