По данным Business Insider, из общего сокращения около 9 тыс. рабочих мест пришлось на США, еще примерно 12 тыс. — на международные подразделения.

Американская корпорация Oracle уволила 21 000 сотрудников в течение последних 12 месяцев. Согласно ежегодному финансовому отчету по форме 10-K, поданному в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) 22 июня, глобальный штат компании сократился на 13% — со 162 000 до 141 000 человек.

Источник: oracle.com

реклама

В официальном документе указано, что причиной масштабного сокращения персонала стало внедрение технологий искусственного интеллекта во внутренние бизнес-процессы компании, а также необходимость финансирования новых инфраструктурных проектов. Руководство Oracle прямо заявило, что развертывание ИИ-систем внутри организации уже привело к вынужденным сокращениям, и эта тенденция сохранится в будущем по мере расширения автоматизации.

Процесс реструктуризации сопровождался существенными издержками. За прошедший финансовый год затраты Oracle на выплату выходных пособий и другие сопутствующие расходы, связанные с увольнениями, достигли 1,84 миллиарда долларов. Этот показатель почти на 400% превышает аналогичные издержки предыдущего финансового года, которые составляли 374 миллиона долларов. Базовая компенсация для сокращаемых сотрудников в США включала оплату четырех недель за первый год работы и по одной дополнительной неделе за каждый последующий отработанный год.

Высвобожденные за счет оптимизации фонда оплаты труда средства компания направляет на развитие облачной инфраструктуры. Для конкуренции на рынке вычислительных мощностей Oracle планирует увеличить капитальные затраты до 70 миллиардов долларов в текущем финансовом году. Помимо собственных средств, корпорация намерена привлечь около 40 миллиардов долларов за счет выпуска долговых обязательств и акций. Эти инвестиции пойдут на строительство крупных центров обработки данных для обслуживания ключевых партнеров, среди которых значатся компании OpenAI и Meta*.

Основатель Oracle Ларри Эллисон. Источник: ziaruldeiasi.ro

До публикации годового отчета масштабы кадровых сокращений в Oracle не раскрывались официально, однако еще в марте 2026 года стало известно о массовой рассылке уведомлений об увольнении, которые сотрудники американских и международных офисов получили одновременно. Публикация точных цифр вызвала снижение котировок на фондовом рынке — акции Oracle упали в цене после того, как инвесторы оценили объем затрат на реорганизацию бизнеса в соотношении с прогнозируемыми расходами.

Ситуация в Oracle является отражением макроэкономического сдвига в IT-отрасли. По данным профильного трекера Layoffs.fyi, с начала 2026 года технологические компании суммарно уволили более 120 000 сотрудников. Перераспределение капитала происходит на фоне роста затрат на поддержание инфраструктуры генеративного искусственного интеллекта, требующей закупки дорогостоящих серверов и расширения энергомощностей.





*Деятельность американской организации запрещена на территории Российской Федерации.