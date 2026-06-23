Южнокорейская компания LG Display сообщила о получении сертификата независимой британской организации Intertek, который подтверждает 100-процентную точность воспроизведения цвета и яркости крупноформатными OLED-панелями при внешнем окружающем освещении до 500 люкс.
Документ распространяется на все полноразмерные матрицы компании, предназначенные для производства телевизоров и мониторов. Стандарт под названием «Perfect Color/Brightness Accuracy up to 500 lux» количественно фиксирует способность экрана сохранять заданные параметры изображения в условиях, соответствующих уровню освещенности типичного офисного помещения или жилой комнаты в дневное время.
Компания Intertek, аккредитованная по международному стандарту ISO/IEC 17025, проводила тестирование с использованием серии тестовых шаблонов для оценки изменений цвета и яркости в конкретных точках дисплея. Ранее качество телевизионных матриц оценивалось в индустрии преимущественно по спецификациям пиковой яркости или цветового охвата, которые имеют ограничения при проверке реального поведения экрана в условиях внешнего освещения.
По итогам аппаратных замеров матрицы LG Display продемонстрировали 100-процентную точность передачи цвета и яркости независимо от площади выводимого тестового изображения. Панели также были признаны свободными от цветовых перекрестных помех (color crosstalk) — оптического искажения, возникающего из-за взаимного влияния соседних пикселей. В отчете указано, что такие показатели обусловлены физической структурой OLED, где каждый пиксель излучает свет автономно, что исключает утечки света.
Для сравнения специалисты Intertek провели аналогичные тесты жидкокристаллических (LCD) панелей, включая старшие модели с подсветкой RGB LED. Жидкокристаллические матрицы не достигли аналогичных показателей. Использование зонной подсветки, физические блоки которой крупнее отдельных пикселей, приводит к падению яркости в контрастных сценах при воспроизведении HDR-контента и искажению цветопередачи объектов в зависимости от цвета фона.
Руководитель подразделения крупноформатных дисплеев LG Display Хён-у Ли пояснил, что пройденная сертификация объективно подтверждает способность OLED-матриц транслировать исходные значения цвета и яркости, заложенные создателями контента.