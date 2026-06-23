Сертификат, официальное название которого — Perfect Color and Brightness Accuracy up to 500 lux, оценивает, насколько точно дисплей воспроизводит цвет и яркость, заложенные авторами контента, в условиях типичного бытового освещения.

Южнокорейская компания LG Display сообщила о получении сертификата независимой британской организации Intertek, который подтверждает 100-процентную точность воспроизведения цвета и яркости крупноформатными OLED-панелями при внешнем окружающем освещении до 500 люкс.

Источник изображения: lgdisplay.com

реклама

Документ распространяется на все полноразмерные матрицы компании, предназначенные для производства телевизоров и мониторов. Стандарт под названием «Perfect Color/Brightness Accuracy up to 500 lux» количественно фиксирует способность экрана сохранять заданные параметры изображения в условиях, соответствующих уровню освещенности типичного офисного помещения или жилой комнаты в дневное время.

Компания Intertek, аккредитованная по международному стандарту ISO/IEC 17025, проводила тестирование с использованием серии тестовых шаблонов для оценки изменений цвета и яркости в конкретных точках дисплея. Ранее качество телевизионных матриц оценивалось в индустрии преимущественно по спецификациям пиковой яркости или цветового охвата, которые имеют ограничения при проверке реального поведения экрана в условиях внешнего освещения.

По итогам аппаратных замеров матрицы LG Display продемонстрировали 100-процентную точность передачи цвета и яркости независимо от площади выводимого тестового изображения. Панели также были признаны свободными от цветовых перекрестных помех (color crosstalk) — оптического искажения, возникающего из-за взаимного влияния соседних пикселей. В отчете указано, что такие показатели обусловлены физической структурой OLED, где каждый пиксель излучает свет автономно, что исключает утечки света.

Источник: commons.wikimedia.org

Для сравнения специалисты Intertek провели аналогичные тесты жидкокристаллических (LCD) панелей, включая старшие модели с подсветкой RGB LED. Жидкокристаллические матрицы не достигли аналогичных показателей. Использование зонной подсветки, физические блоки которой крупнее отдельных пикселей, приводит к падению яркости в контрастных сценах при воспроизведении HDR-контента и искажению цветопередачи объектов в зависимости от цвета фона.

Руководитель подразделения крупноформатных дисплеев LG Display Хён-у Ли пояснил, что пройденная сертификация объективно подтверждает способность OLED-матриц транслировать исходные значения цвета и яркости, заложенные создателями контента.