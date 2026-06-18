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Fantoci
Bosch выплатит $36 млн штрафа США за незаконные поставки компонентов Huawei на сумму свыше $72 млн
Bosch заявил Reuters, что нарушения носили непреднамеренный характер. Компания сообщила, что усилит программу торгового комплаенса для предотвращения аналогичных ситуаций в будущем.
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Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США (BIS) оштрафовало немецкий концерн Robert Bosch GmbH на 36,2 млн долларов за незаконную продажу микроэлектромеханических систем (MEMS) и автомобильного программного обеспечения китайской корпорации Huawei.

Источник: tomshw.it

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Согласно материалам правительственного расследования, в период с 16 сентября 2020 года по 26 сентября 2024 года иностранные дочерние предприятия Bosch осуществили отгрузку оборудования в интересах Huawei и аффилированных с ней структур на общую сумму 72,4 млн долларов. Проданные MEMS-датчики применяются в потребительской электронике, включая смартфоны и носимые устройства, а также в автомобильной промышленности.

Поставленная продукция производилась за пределами США, однако подпадала под действие Правил экспортного контроля (EAR) на основании «Правила прямых иностранных продуктов» (Foreign Direct Product Rule, FDPR). Данный правовой механизм позволяет властям США контролировать оборот товаров иностранного производства, если при их разработке или выпуске применялись американские технологии, интеллектуальная собственность или заводское оборудование. Поскольку корпорация Huawei находится в санкционном списке Министерства торговли США (Entity List), экспорт такой продукции требовал обязательного лицензирования. Bosch осуществляла отгрузки без получения разрешительной документации от BIS.

Источник: eeworld.com.cn

Факт нарушения был установлен и урегулирован после того, как компания Bosch инициировала процедуру добровольного раскрытия информации (Voluntary Self-Disclosure) и предоставила доступ к данным следственным органам. Учитывая готовность компании к содействию, Министерство юстиции США приняло решение не возбуждать уголовное дело. Данный эпизод стал первым случаем официального отказа от уголовного преследования со стороны Отдела национальной безопасности (NSD) в рамках обновленной политики корпоративного правоприменения.

Помимо основного гражданского штрафа в размере 36 184 680 долларов, мировое соглашение обязывает Bosch компенсировать незаконно полученную прибыль. Фактическая выплата в пользу Министерства юстиции составит 3,6 млн долларов. Бюро промышленности и безопасности зачтет эту сумму в счет частичного погашения своего штрафа. Помощник министра торговли США по вопросам экспортного контроля Дэвид Питерс заявил, что исход дела демонстрирует эффективность экстерриториального надзора за цепочками поставок и подтверждает готовность регулятора снижать санкционную нагрузку для компаний, добровольно сообщающих о нарушениях.

#сша #китай #huawei #bosch
Источник: tomshardware.com
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