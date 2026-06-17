Китайская CXMT потеснила лидеров рынка DRAM на фоне дефицита памяти.

Китайские производители модулей оперативной памяти начали постепенно отказываться от чипов Samsung, Micron и SK Hynix в пользу отечественных DRAM-компонентов. По данным ITHome, бренды Gloway и KingBank выпустили новые DDR5-модули на базе 24-гигабитных чипов китайского производства. Данная тенденция уже вышла за пределы китайского рынка: чипы CXMT появились в модулях Corsair серии Vengeance, а HP и Dell приступили к квалификационным испытаниям памяти на этих компонентах

Источник: corsair.com

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Катализатором стал глобальный дефицит DRAM. Samsung, Micron и SK Hynix переориентировали производственные мощности на высокомаржинальную память HBM для ИИ-ускорителей, сократив выпуск потребительских модулей. Контрактные цены на DDR5 росли на протяжении всего 2026 года. Samsung и SK Hynix в конце апреля предупредили, что дефицит, вызванный ИИ-спросом, сохранится как минимум до 2027 года.

Китайский технологический гигант ChangXin Memory Technologies (CXMT) оперативно отреагировал на сложившуюся ситуацию, использовав её для укрепления своих позиций на рынке полупроводников. По итогам IV квартала 2025 года CXMT стала четвёртым по выручке производителем DRAM в мире с долей рынка 7,7% по данным Omdia. Выручка компании в I квартале 2026 года достигла 50,8 млрд юаней ($7,5 млрд) — рост на 719% год к году. В отличие от «большой тройки», CXMT не производит HBM и не связана контрактами с гиперскейлерами, что позволяет ей загружать все линии заказами потребительского сегмента.

Производственный процесс CXMT — узел 16 нм (G4), реализованный на оборудовании DUV без доступа к EUV-литографии. Именно на этом техпроцессе выпускаются чипы DDR5 и LPDDR5X, которые использованы в модулях Corsair, Gloway и KingBank. Официальный роадмап CXMT предусматривает скорости до 8000 Мбит/с и плотность кристаллов 16 Гбит и 24 Гбит; в портфеле — форм-факторы UDIMM, SODIMM, CUDIMM, RDIMM и MRDIMM.

Источник: cxmt.com

Первым среди западных брендов, кто закупил китайские модули, стал Corsair. Обнаруженный комплект — 16 ГБ DDR5-6000, артикул CMK5X16G3E60C36A2-CN, таймингами 36-44-44-96 при 1,35 В с поддержкой профилей Intel XMP и AMD EXPO. Corsair официально не подтвердил эту конфигурацию. Суффикс «CN» в артикуле указывает на то, что речь пока идёт о поставках для китайского рынка. Аналогичный комплект KingBank DDR5-6000 CL36 на чипах CXMT тестировался Hardware Unboxed на платформе Zen 5 без заметных проблем с игровой производительностью по сравнению с аналогами.

Согласноинформации Nikkei Asia, HP начала квалификационные испытания продуктов CXMT и планирует мониторить ситуацию до середины 2026 года: если дефицит DRAM не спадёт, компания приступит к закупкам для рынков за пределами США. Dell также проводит сертификацию чипов CXMT из-за опасений по поводу дальнейшего роста цен. Acer готова к использованию китайских чипов через китайских контрактных сборщиков; ASUS попросила своих партнёров в КНР обеспечить поставки для отдельных ноутбучных проектов.

Несмотря на квалификацию, ни HP, ни Dell полностью не перейдут к закупкам китайской продукции — это страховочная позиция на случай сохранения дефицита. Дополнительный фактор риска: Министерство обороны США включило CXMT в список компаний, подозреваемых в связях с китайскими военными, хотя в санкционный список Министерства торговли компания не внесена.