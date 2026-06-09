Поскольку телефон работает на ARM-процессоре и операционной системе, отличной от Windows, перенос Half-Life потребовал создания нативной сборки под Symbian, а не эмуляции PC-версии.

Аргентинскому программисту Данте Леончини удалось запустить оригинальную игру Half-Life 1998 года на смартфоне Nokia N95, выпущенном в 2007 году. Уникальный проект представляет собой нативный порт для операционной системы Symbian и основан на игровом движке Xash3D FWGS, который позволил запустить культовую игру с частотой 30 кадров в секунду. Отчет об успешном тестировании сборки разработчик опубликовал 5 июня 2026 года в социальной сети X.

Автор: Данте Леончини. Источник: x.com

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Аппаратная база стандартной версии Nokia N95 включает двухъядерный процессор Texas Instruments OMAP 2420 на архитектуре ARM11 с тактовой частотой 332 МГц, 64 МБ оперативной памяти, дисплей с разрешением 240х320 пикселей и графический ускоритель PowerVR MBX 3D. Поздняя модификация телефона с 8 ГБ встроенной памяти оснащалась 128 МБ ОЗУ. Для справки, системные требования Half-Life от студии Valve предполагают наличие процессора Intel Pentium с частотой 133 МГц и 24 МБ оперативной памяти. Это значит, что характеристики мобильного устройства превосходят базовые требования игры, однако перенос программного обеспечения осложнялся различиями процессорных архитектур (x86 для оригинальной версии против ARM в Nokia) и несовместимостью операционных систем. Для решения задачи потребовалось создание автономной сборки, скомпилированной специально для среды Symbian S60 3rd Edition, так как прямая эмуляция ПК-версии не обеспечивала нужной производительности. При портировании игр на базе технологии GoldSrc на нестандартные платформы разработчики часто используют открытый движок Xash3D, однако инструментарий, примененный Леончини в данном случае, не раскрывается.

Следует отметить, что в текущей версии порта зафиксированы технические сбои и просадки кадровой частоты в ресурсоемких сценах. По мнению разработчика, причиной снижения производительности выступают ограничения центрального процессора, который не успевает обрабатывать игровую логику параллельно с рендерингом графики. Программист идентифицировал источники ошибок и в настоящее время пишет программный патч. Для установки порта пользователям необходимо скопировать файлы оригинальной лицензионной игры в отдельную директорию на устройстве и инсталлировать исполнительный файл.

Автор: Данте Леончини. Источник: x.com

Для управления игровым процессом предусмотрено использование внешней периферии. В сборку интегрирована поддержка компьютерной мыши и клавиатуры, подключение которых реализуется через встроенный в телефон модуль Bluetooth 2.0. Параллельно Леончини разрабатывает поддержку сетевого протокола LAN, что в перспективе позволит запускать многопользовательские матчи между несколькими устройствами Nokia N95.

Ранее Данте Леончини реализовал ряд других проектов для аппаратной базы Symbian. В его портфолио входят нативные версии игр Quake 3 и Crash Bandicoot, запуск эмуляторов консолей NES и Sega, адаптация среды ScummVM, а также создание клона программы трехмерного моделирования Blender под названием Blendersito.