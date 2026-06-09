Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Fantoci
Half-Life 1 запустили на Nokia N95 — шутер 1998 года достиг 30 fps на Symbian-смартфоне 2007 года
Поскольку телефон работает на ARM-процессоре и операционной системе, отличной от Windows, перенос Half-Life потребовал создания нативной сборки под Symbian, а не эмуляции PC-версии.
реклама

Аргентинскому программисту Данте Леончини удалось запустить оригинальную игру Half-Life 1998 года на смартфоне Nokia N95, выпущенном в 2007 году. Уникальный проект представляет собой нативный порт для операционной системы Symbian и основан на игровом движке Xash3D FWGS, который позволил запустить культовую игру с частотой 30 кадров в секунду. Отчет об успешном тестировании сборки разработчик опубликовал 5 июня 2026 года в социальной сети X.

Автор: Данте Леончини. Источник: x.com

реклама

Аппаратная база стандартной версии Nokia N95 включает двухъядерный процессор Texas Instruments OMAP 2420 на архитектуре ARM11 с тактовой частотой 332 МГц, 64 МБ оперативной памяти, дисплей с разрешением 240х320 пикселей и графический ускоритель PowerVR MBX 3D. Поздняя модификация телефона с 8 ГБ встроенной памяти оснащалась 128 МБ ОЗУ. Для справки, системные требования Half-Life от студии Valve предполагают наличие процессора Intel Pentium с частотой 133 МГц и 24 МБ оперативной памяти. Это значит, что характеристики мобильного устройства превосходят базовые требования игры, однако перенос программного обеспечения осложнялся различиями процессорных архитектур (x86 для оригинальной версии против ARM в Nokia) и несовместимостью операционных систем. Для решения задачи потребовалось создание автономной сборки, скомпилированной специально для среды Symbian S60 3rd Edition, так как прямая эмуляция ПК-версии не обеспечивала нужной производительности. При портировании игр на базе технологии GoldSrc на нестандартные платформы разработчики часто используют открытый движок Xash3D, однако инструментарий, примененный Леончини в данном случае, не раскрывается.

Следует отметить, что в текущей версии порта зафиксированы технические сбои и просадки кадровой частоты в ресурсоемких сценах. По мнению разработчика, причиной снижения производительности выступают ограничения центрального процессора, который не успевает обрабатывать игровую логику параллельно с рендерингом графики. Программист идентифицировал источники ошибок и в настоящее время пишет программный патч. Для установки порта пользователям необходимо скопировать файлы оригинальной лицензионной игры в отдельную директорию на устройстве и инсталлировать исполнительный файл.

Автор: Данте Леончини. Источник: x.com

Для управления игровым процессом предусмотрено использование внешней периферии. В сборку интегрирована поддержка компьютерной мыши и клавиатуры, подключение которых реализуется через встроенный в телефон модуль Bluetooth 2.0. Параллельно Леончини разрабатывает поддержку сетевого протокола LAN, что в перспективе позволит запускать многопользовательские матчи между несколькими устройствами Nokia N95.

Ранее Данте Леончини реализовал ряд других проектов для аппаратной базы Symbian. В его портфолио входят нативные версии игр Quake 3 и Crash Bandicoot, запуск эмуляторов консолей NES и Sega, адаптация среды ScummVM, а также создание клона программы трехмерного моделирования Blender под названием Blendersito.

#half-life #half-life 1 #symbian #nokia n95
Источник: videocardz.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Видеокарты GeForce RTX 50 Super выйдут в начале 2027 года и получат в 1,5 раза больше VRAM
Эксперт сравнил картинку и fps оригинальной Gothic и Gothic 1 Remake с максимальными настройками
На рынок вышел новый автотопливозаправщик от КАМАЗа и «УралСпецТранса»
Появились первые скриншоты из хоррора Alien Isolation 2
Энтузиаст запустил Half-Life на Nokia N95 с поддержкой клавиатуры и мыши в 30 fps
Новые натрий-ионные батареи CATL прослужат дольше автомобиля и не боятся морозов
В Китае стартовали продажи серии Xiaomi 17T — цены оказались на 45% ниже глобальных
В ЦАГИ придумали винт со складными лопастями для сверхзвуковых самолётов
Анонсирована стратегия в реальном времени Stronghold 4
Разогнанный Core Ultra 5 250K Plus в играх оказался быстрее Core i5-14600KF и Ryzen 7 9700X
Видеокарты NVIDIA GeForce RTX 50 SUPER могут представить на выставке CES 2027
Китайский стартап Prinano печатает фотонные чипы без литографии и экономит 90%
Джейсон Момоа покинул актёрский состав фильма Helldivers - Sony начала поиски нового актёра
Мини-ПК NVIDIA RTX Spark могут стать альтернативой традиционным ПК на базе процессоров Intel и AMD
Выход видеокарт Radeon на базе RDNA5 отложен до начала 2028 года
LIAN LI встроила вентиляторы в переднюю стеклянную панель нового компьютерного корпуса LANCOOL 4
Из законопроекта «Антифрод 2.0» исключили обязательное использование мессенджера «Макс»
AMD отказала в гарантийной замене процессора Ryzen 9 7950X3D из-за вздутия подложки
В сети появилось первое изображение настольного процессора Intel Nova Lake-S с сокетом LGA-1954
Кодек AV2 повысит эффективность сжатия видео на 30% по сравнению с AV1 и будет бесплатным

Популярные статьи

«Мумия»: Субъективный обзор очередного фильма ужасов
8 самых популярных видеокарт 2026 года по статистике сервиса Steam
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3070 GamingPro (LHR) 8GB GDDR6
14 адреналиновых гонок нулевых годов на ПК, в которые с азартом играется даже в 2026 году
О последствиях использования искусственного интеллекта в Open Source
Обзор ноутбука ASUS ZenBook A14 (UX3407N)
Xbox возвращает эксклюзивы – теория хаоса Аши Шарма
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter