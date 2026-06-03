Вопреки ранним слухам, God of War Laufey является полноценной основной частью серии, а не спин-оффом. Хронологически события берут начало в момент, уже известный игрокам по God of War (2018): кремация Фэй на погребальном костре.

В рамках июньской презентации State of Play компания Sony Interactive Entertainment и разработчики из Santa Monica Studio анонсировали следующую часть франшизы God of War. Проект получил подзаголовок Laufey и станет первым самостоятельным спин-оффом в современной истории серии, где главным игровым персонажем выступит не Кратос, а его покойная супруга Лауфей, также известная как Фэй. Игра разрабатывается эксклюзивно для консоли PlayStation 5.

Источник: wccftech.com

Сюжетная линия God of War: Laufey разворачивается сразу после смерти героини, с которой начинались события игры 2018 года. Вместо окончательного упокоения, Фэй неожиданно пробуждается в таинственном загробном мире богов под названием Эвривэн (The Everywhen). В основе сюжета лежит противостояние богов из различных мифологий, сражающихся за господство в мире — первоисточнике всей магии. Узнав об угрозе для Кратоса и Атрея, воительница из расы йотунов отправляется в опасное путешествие, чтобы защитить свою семью и реализовать свой план безопасности.

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Демонстрация игрового процесса, хронометраж которой составил около 20 минут, раскрыла ключевые изменения в геймплейной механике. Разработчики позиционируют боевую систему как гибридную, сочетающую в себе высокую динамику и плавность движений из классических «греческих» частей God of War с глубоким повествованием и проработкой мира из «скандинавской» дилогии. В отличие от силового и размеренного стиля Кратоса, игровой процесс за Фэй ориентирован на скорость, ловкость и непрерывные комбинации с возможностью мгновенного перехода от наземных атак к воздушным.

&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt; В распоряжении главной героини окажется легендарный меч, а также уникальная способность «Золотая рука Йотунов» (Golden Hand of the Jötnar). Данный навык позволяет манипулировать душами противников в бою, буквально отделяя их от физических тел для создания дополнительных атакующих связок. Помимо этого, в трейлере подтвердили появление богов из египетского (Сехмет) и азиатского (Бегце) пантеонов. Путешествовать по загробному миру Фэй будет в компании необычных спутников: космического куба по имени Фрэнк и хранительницы меча Ру.