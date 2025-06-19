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Fantoci
xAI Илона Маска тратит миллиард долларов в месяц — убытки в 2025 году достигнут $13 миллиардов
Несмотря на внушительные затраты, прогнозы по доходам xAI на 2025 год остаются скромными – всего около $500 миллионов.

Стартап Илона Маска в области искусственного интеллекта, xAI, по прогнозам, столкнется с колоссальными убытками в размере 13 миллиардов долларов в 2025 году, В настоящее время компания, по данным Bloomberg, тратит около $1 миллиарда ежемесячно на развитие передовых моделей искусственного интеллекта и создание необходимой инфраструктуры. Такие ошеломляющие цифры, основанные на данных, предоставленных инвесторам, подчеркивают беспрецедентную финансовую гонку в секторе ИИ, где xAI стремится догнать и перегнать таких гигантов, как OpenAI, Google и Anthropic.

Компания xAI, основанная Илоном  Маском в 2023 году с целью разработки самого передового искусственного интеллекта в мире, тратит деньги с поразительной скоростью. Основная причина столь высоких затрат кроется в фундаментальных потребностях для создания сложных больших языковых моделей (LLM), таких как Grok. Расходы включают в себя строительство огромных центров обработки данных и закупку десятков тысяч специализированных и дорогостоящих графических процессоров (GPU) от таких производителей, как Nvidia. В отличие от многих конкурентов, арендующих вычислительные мощности, xAI делает ставку на создание собственной инфраструктуры.

Согласно отчету Bloomberg, который ссылается на своих инсайдеров, знакомых с финансовыми показателями компании, xAI активно привлекает новый капитал, чтобы покрыть свои расходы. Компания находится в процессе привлечения 9,3 миллиарда долларов в виде долгового и акционерного финансирования. Однако даже эти значительные вливания едва поспевают за темпами трат. По данным инвесторов, из 14 миллиардов долларов, привлеченных с момента основания, к концу марта 2025 года у компании осталось всего 4 миллиарда, большая часть из которых, как ожидается, будет потрачена ко второму кварталу.

Сам Илон Маск оспорил информацию о ежемесячных тратах в 1 миллиард долларов, назвав отчет Bloomberg «бессмыслицей» в своем посте на платформе X.

Центр обработки данных xAI.

Следует отметить, что финансовая стратегия xAI вызывает у аналитиков как оптимизм, так и беспокойство. С одной стороны, огромные инвестиции необходимы для конкуренции на самом высоком уровне.

«Разработчики ИИ-моделей будут стремиться привлекать новых акционеров, а затем они будут сжигать очень и очень много наличных», — отметил Джордан Чалфин, старший аналитик и руководитель технологического отдела в CreditSights, подчеркивая, что сфера ИИ очень конкурентна.

На данный моменти разрыв между расходами и доходами огромен. По прогнозам, в 2025 году xAI заработает всего 500 миллионов долларов, в то время как конкурент OpenAI, по ожиданиям, получит доход в 12,7 миллиарда долларов.

Однако, несмотря на текущие убытки, xAI, по сообщениям, прогнозирует выход на прибыльность к 2027 году. Инвесторов привлекает не только потенциал технологии, но и репутация самого Илона Маска, который имеет опыт вывода убыточных компаний на траекторию роста. Оптимизму способствует и синергия с другой компанией Маска — социальной сетью X, которая предоставляет доступ к огромному массиву данных для обучения моделей и является платформой для дистрибуции чат-бота Grok.

Потенциальным инвесторам сообщалось, что оценка компании выросла с 51 миллиарда долларов в конце 2024 года до 80 миллиардов к концу первого квартала 2025 года.

Однако риски также высоки. Зависимость от постоянных финансовых вливаний делает компанию уязвимой. Если xAI не сможет достаточно быстро создать продукты, генерирующие значительный доход, или если интерес инвесторов ослабнет, проект может столкнуться с серьезными трудностями.

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#искусственный интеллект #илон маск #xai #grok 3
Источник: tomshardware.com
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