Шестое поколение серверных процессоров Epyc обещает существенно превзойти предшественников по производительности.

Подготовка к выпуску нового поколения серверных процессоров AMD Epyc идёт по плану, и старт продаж намечен на 2026 год. Следует отметить, что на недавнем мероприятии AMD «Advancing AI 2025» им уделили меньше внимания, чем новым ИИ-ускорителям Instinct, однако в компании подчеркнули, что линейка Epyc остаётся приоритетным направлением. AMD подтвердила, что процессоры под кодовым названием Venice, которые поступят в продажу в 2026 году, получат 256 ядер на архитектуре Zen 6 и обеспечат значительно увеличенную пропускную способность для работы с ИИ-нагрузками.

Нынешние процессоры Epyc пятого поколения (Turin) уже доказали свою эффективность и активно применяются во множестве центров обработки данных. Однако шестое поколение, судя по всему, по производительности значительно превзойдет нынешние чипы. По крайней мере, так ситуация выглядит сейчас, до появления процессоров в открытом доступе и независимых тестов. Сама AMD заявляет о приросте производительности до 70% по сравнению с Turin, хотя есть одна оговорка: как справедливо отмечает издание Tom's Hardware, компания пока не раскрыла подробностей о методике тестирования.

Пропускная способность Venice возрастёт до 1,6 ТБ/с по сравнению с 614 ГБ/с у Turin. Кроме того, вдвое увеличится пропускная способность канала связи между центральным и графическим процессорами.

Ещё в апреле AMD сообщила, что проектирование процессора Epyc шестого поколения завершено и чип передан в производство (tape-out). Их изготовлением займётся компания TSMC, используя свой новый техпроцесс N2 на Тайване. Растущий производственный кластер этой компании в Аризоне под названием Fab 21 пока не способен изготавливать чипы по процессу N2, хотя в перспективе такая возможность появится.

Эксперты считают, что именно успех линейки Epyc стал главной причиной впечатляющего рывка AMD в последние годы. Благодаря этим процессорам компания смогла отвоевать у Intel почти 40% рынка серверных CPU к концу первого квартала этого года, нарастив свою долю практически с нуля с 2017 года. Пока Intel с трудом адаптировалась к буму искусственного интеллекта, AMD в сотрудничестве с TSMC выпустила несколько поколений мощных процессоров Epyc.

Впрочем, Intel не сидит сложа руки. Недавно корпорация значительно снизила цены на процессоры Xeon 6. В некоторых случаях рекомендованная розничная цена упала на 30%, что стало неожиданным и весьма агрессивным шагом, а также прямым вызовом для чипов Epyc.