За графику в новом чипе отвечает 12-ядерный графический процессор Mali-G1 Ultra MC12, построенный на новой архитектуре Immortalis-Drage.

Первые результаты тестирования флагманского процессора MediaTek Dimensity 9500 появились в базе данных Geekbench 6, раскрыв ключевые характеристики чипа, который должен составить серьезную конкуренцию Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 2 и Apple A19 Pro.

Результаты тестирования показали 8-ядерную конфигурацию процессора в формате «1+3+4» с максимальной тактовой частотой 3,23 ГГц, что кардинально отличается от ранее ожидаемой архитектуры «2+6». Данная информация указывает на то, что MediaTek может тестировать несколько вариантов своего флагманского чипа.

Следует отметить, что зафиксированная частота 3,23 ГГц значительно ниже заявленных ранее 4,0 ГГц для производительных ядер, что позволяет предположить, что тестировался инженерный образец на ранней стадии разработки. Вероятно, компания MediaTek проводит дополнительные оптимизации перед финальным релизом.

Одним из главных нововведений Dimensity 9500 стал 12-ядерный графический процессор Mali-G1 Ultra, который представляет собой совершенно новую архитектуру от ARM. В предварительном тесте графический чип набрал 15 717 баллов, но это результат инженерного образца — в финальной версии производительность может быть выше.

Эксперты считают, что новое название GPU может быть частью глобального ребрендинга ARM, который включает переименование процессорных ядер Cortex в Lumex. Данная стратегия направлена на создание более единообразной и узнаваемой линейки продуктов.

Несмотря на низкие частоты в текущих тестах, Dimensity 9500 смог набрать 3900 баллов в одноядерном тесте Geekbench 6 и 11 000 баллов в многоядерном. Для сравнения, конкурирующий Snapdragon 8 Elite 2 показывает аналогичные результаты — 4000 и 11 000 баллов соответственно.

В тесте AnTuTu процессор смог достичь рекордных 3,5 миллиона баллов, что сделает его самым мощным чипсетом на рынке. Эти показатели позволят Dimensity 9500 превзойти Apple A19 Pro в многоядерных задачах.

К тому же стало известно, что MediaTek значительно увеличила объемы кэш-памяти в новом процессоре. Кэш-память L3 увеличена до 16 МБ, а SLC-кэш составляет 10 МБ, что должно существенно повысить производительность в ресурсоемких задачах.

Dimensity 9500 будет производиться по 3-нанометровому техпроцессу TSMC N3P и получит новую архитектуру «2+6» с ядрами Cortex-X930, способными работать на частотах свыше 4 ГГц. Официальный анонс ожидается в октябре 2025 года.

Ключевым нововведением станет поддержка ARM SME (Scalable Matrix Extension) — технологии масштабируемых матричных расширений, которая поможет процессору достичь новых высот в одноядерной и многоядерной производительности. Эта же технология будет реализована в Snapdragon 8 Elite Gen 2.

Новая архитектура ядер Cortex-X930 в составе Dimensity 9500 может превзойти по производительности ядра A19 и A19 Pro от Apple, что станет серьезным достижением для MediaTek в конкурентной борьбе за рынок премиальных мобильных процессоров.

Dimensity 9500 нацелен на прямую конкуренцию с Samsung Exynos 2600, который также планируется к релизу в 2025 году. MediaTek делает ставку на превосходство в производительности и энергоэффективности благодаря продвинутому техпроцессу TSMC N3P.

Тестируемый образец работал с 16 ГБ оперативной памяти, что указывает на нацеленность чипа на флагманские устройства премиум-сегмента. Это соответствует стратегии MediaTek по укреплению позиций в высокопроизводительном сегменте рынка.

Ожидается, что смартфоны на базе Dimensity 9500 появятся на рынке в конце 2025 года или в начале 2026 года. Среди потенциальных партнеров MediaTek называются такие крупные игроки, как Xiaomi, OPPO, Vivo и OnePlus, которые традиционно используют чипсеты MediaTek в своих флагманских и субфлагманских моделях.