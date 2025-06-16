Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Fantoci
Первые тесты MediaTek Dimensity 9500 раскрыли 8-ядерную архитектуру CPU и новый GPU Mali-G1 Ultra
За графику в новом чипе отвечает 12-ядерный графический процессор Mali-G1 Ultra MC12, построенный на новой архитектуре Immortalis-Drage.

Первые результаты тестирования флагманского процессора MediaTek Dimensity 9500 появились в базе данных Geekbench 6, раскрыв ключевые характеристики чипа, который должен составить серьезную конкуренцию Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 2 и Apple A19 Pro.

Результаты тестирования показали 8-ядерную конфигурацию процессора в формате «1+3+4» с максимальной тактовой частотой 3,23 ГГц, что кардинально отличается от ранее ожидаемой архитектуры «2+6». Данная информация указывает на то, что MediaTek может тестировать несколько вариантов своего флагманского чипа.

Следует отметить, что зафиксированная частота 3,23 ГГц значительно ниже заявленных ранее 4,0 ГГц для производительных ядер, что позволяет предположить, что тестировался инженерный образец на ранней стадии разработки. Вероятно, компания MediaTek проводит дополнительные оптимизации перед финальным релизом.

Одним из главных нововведений Dimensity 9500 стал 12-ядерный графический процессор Mali-G1 Ultra, который представляет собой совершенно новую архитектуру от ARM. В предварительном тесте графический чип набрал 15 717 баллов, но это результат инженерного образца — в финальной версии производительность может быть выше.

Эксперты считают, что новое название GPU может быть частью глобального ребрендинга ARM, который включает переименование процессорных ядер Cortex в Lumex. Данная стратегия направлена на создание более единообразной и узнаваемой линейки продуктов.

Несмотря на низкие частоты в текущих тестах, Dimensity 9500 смог набрать 3900 баллов в одноядерном тесте Geekbench 6 и 11 000 баллов в многоядерном. Для сравнения, конкурирующий Snapdragon 8 Elite 2 показывает аналогичные результаты — 4000 и 11 000 баллов соответственно.

В тесте AnTuTu процессор смог достичь рекордных 3,5 миллиона баллов, что сделает его самым мощным чипсетом на рынке. Эти показатели позволят Dimensity 9500 превзойти Apple A19 Pro в многоядерных задачах.

К тому же стало известно, что MediaTek значительно увеличила объемы кэш-памяти в новом процессоре. Кэш-память L3 увеличена до 16 МБ, а SLC-кэш составляет 10 МБ, что должно существенно повысить производительность в ресурсоемких задачах.

Dimensity 9500 будет производиться по 3-нанометровому техпроцессу TSMC N3P и получит новую архитектуру «2+6» с ядрами Cortex-X930, способными работать на частотах свыше 4 ГГц. Официальный анонс ожидается в октябре 2025 года.

Ключевым нововведением станет поддержка ARM SME (Scalable Matrix Extension) — технологии масштабируемых матричных расширений, которая поможет процессору достичь новых высот в одноядерной и многоядерной производительности. Эта же технология будет реализована в Snapdragon 8 Elite Gen 2.

Новая архитектура ядер Cortex-X930 в составе Dimensity 9500 может превзойти по производительности ядра A19 и A19 Pro от Apple, что станет серьезным достижением для MediaTek в конкурентной борьбе за рынок премиальных мобильных процессоров.

Dimensity 9500 нацелен на прямую конкуренцию с Samsung Exynos 2600, который также планируется к релизу в 2025 году. MediaTek делает ставку на превосходство в производительности и энергоэффективности благодаря продвинутому техпроцессу TSMC N3P.

Тестируемый образец работал с 16 ГБ оперативной памяти, что указывает на нацеленность чипа на флагманские устройства премиум-сегмента. Это соответствует стратегии MediaTek по укреплению позиций в высокопроизводительном сегменте рынка.

Ожидается, что смартфоны на базе Dimensity 9500 появятся на рынке в конце 2025 года или в начале 2026 года. Среди потенциальных партнеров MediaTek называются такие крупные игроки, как Xiaomi, OPPO, Vivo и OnePlus, которые традиционно используют чипсеты MediaTek в своих флагманских и субфлагманских моделях.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#mediatek #mediatek dimensity 9500 #arm sme #immortalis-drage #mali-g1 ultra #scalable matrix extension
Источник: wccftech.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Началось строительство 865-километрового дорожного коридора в Казахстане
3
В России рассматривают возможность усиления Тегерана поставками истребителей Су-35
15
Последняя версия комплекса ПВО M-SHORAD для армии США получит ракеты нового поколения
1
Корпорация "Новый космос" испытала стабилизирующий радар для беспилотников
+
Блогер проверил, на что способна GeForce GT 1030 в ААА-играх 2025 года
2
Microsoft начнёт следить за экранами пользователей Windows 10 и 11 с помощью функции Copilot Vision
3
Самый крупный танковый завод в мире столкнулся с острой нехваткой кадров
+
Афганистан готовится к экспорту свежих фруктов в Россию и страны Центральной Азии
4
Al Mayadeen: Иранская ракета преодолела ПРО и попала в ядерный исследовательский центр Израиля
3
Xiaomi запатентовала твердотельную батарею для электромобилей с запасом хода 1200 км
+
Озвучена стоимость топовой комплектации Lada Granta Active Cross
2
Mansory представила тюнинг пакет для нового BMW M5 G90
2
Что известно об iPhone 17 Pro: улучшенная камера, 8K-съёмка и 12Gb оперативной памяти
1
Epic Games подала в суд на крупного разработчика читов для Fortnite
+
Китайский автогигант BYD не намерен сотрудничать с европейскими автопроизводителями
+
Госдеп США призвал американцев немедленно покинуть Иран
+
Google тестирует ИИ-функцию Audio Overviews, превращающую результаты поиска в мини-подкаст
+
В ядре Linux 6.17 планируют отказаться от оптимизации под однопоточные процессоры
+
Производительность процессора AMD FX-6330 оценили в паре с Radeon RX 9060 XT
+
Эффективность системы THAAD в защите Израиля поставлена под сомнение
2

Популярные статьи

В РФ подтвердили эффективность новейшего лазерного оружия и в ходе проверки сбили два типа дронов
8
10 мощных электросамокатов с моторами от 1000W для города и бездорожья
13
Рассматриваю реакции поклонников Linux на неудобные статьи в сети. Часть 2
94
Итоги гоночного уик-энда 14-15 июня
+
Вспоминаем универсальные кулеры для видеокарт — популярные в прошлом и почти исчезнувшие сегодня
43
Пять игр, которые убедили меня в том, что телефон — это ещё одна полноценная игровая платформа
+
70 отличных игр для слабых видеокарт с 1 ГБ видеопамяти, в которые интересно играть в 2025 году
+
О геймерских традициях, появившихся благодаря ежегодным распродажам Steam
+
Игры на дисках — главная реликвия былого величия Xbox 360
+

Сейчас обсуждают

Китя.
18:22
Сейчас и велик хороший без аккумуляторный спокойно разгоняется до 35-40км.ч. и что на них тоже права надо типа М.
10 мощных электросамокатов с моторами от 1000W для города и бездорожья
Китя.
18:17
Дороги надо отдельно делать для самокатов и велосипедов.
10 мощных электросамокатов с моторами от 1000W для города и бездорожья
mahaleksmos
18:11
Ты просто мыслишь думая что люди играют. 90 % просто посмотрят на ютубе. Что же не кидаюстя на этих челиков. Они же пираты. Более того ты можешь даже взять в руки геймпад и делать видимость что играеш...
О пиратстве видеоигр в России — маленькое исследование большой проблемы
mahaleksmos
18:11
Друг тут даже твой тезис. Игра валяется а через год - 2 даже издателю будет не нужна (смотрим пример игра не продается - снимают денуву).. А люди они как мусорщики. Уже приводил тезис. Чел же не кид...
О пиратстве видеоигр в России — маленькое исследование большой проблемы
mahaleksmos
18:08
1) Ну вот я скачал. И даже не устанавливал ? Считай в стиме вернул бабки. Только не забыл. 2) Понравится куплю для ачивок по распродажам через пару лет или куплю стаф + игру ( например очень люблю си...
О пиратстве видеоигр в России — маленькое исследование большой проблемы
Archont
18:07
У нас в городе половина отделений ПР скоро закроется, потому что все работники разбежались. Никто не хочет работать за 20к в месяц.
Глава «Почты России» раскритиковал высокие зарплаты курьеров
Mallory
18:07
Надо бы определиться кто вообще является обычным пользователем. А то у одних обычный пользователь даже винду себе поставить не может, а у других сам себе компьютер собирает. P.S. А Чимбал позорник, ...
Рассматриваю реакции поклонников Linux на неудобные статьи в сети. Часть 2
drop_dragon
17:53
Если бы только курьеры на почте России такие зарплаты были , я бы понял возмущение.
Глава «Почты России» раскритиковал высокие зарплаты курьеров
drop_dragon
17:51
На все дома раскидывать. Обще домовые нужды.
Минстрой РФ: Плата за воду без приборов учета может увеличиться втрое
Genry
17:46
Автор, не пиши чушь: С-500 не заменяет С-400. Это системы разного назначения и высотности и потому только дополняют друг друга. С-500 - это крупные баллистические ракеты и спутники в ближнем космосе...
Россия поставит С-400 Ирану – подробности взаимовыгодной сделки
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем