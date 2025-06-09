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Fantoci
Microsoft представила свою первую портативную консоль Xbox Ally, которую разработала вместе с Asus
Устройство сочетает ключевые особенности Xbox и передовые разработки игровой серии ROG Ally.

Вчера, 8 июня, состоялся официальный анонс первой портативной консоли под брендом Xbox. Важно отметить, что Microsoft разрабатывала ее не самостоятельно, а в партнерстве с Asus. Новинка, по сути, является усовершенствованной версией популярной ROG Ally, тесно интегрированной с экосистемой Xbox.

В рамках презентации Xbox Games Showcase компания Microsoft представила две модели, ROG Xbox Ally и ROG Xbox Ally X. Обе консоли взяли за основу аппаратную платформу Asus ROG Ally X 2024 года и поступят в продажу до конца текущего года, хотя точная дата пока не раскрывается.

Флагманская модель ROG Xbox Ally X получила новый процессор AMD Ryzen AI Z2 Extreme, 24 ГБ оперативной памяти LPDDR5X-8000 и вместительный накопитель на 1 ТБ. Устройство также оснащено 7-дюймовым Full HD-дисплеем с пиковой яркостью 500 нит и частотой обновления 120 Гц.

Аккумулятор емкостью 80 Вт·ч призван обеспечить продолжительные игровые сессии. Батарея аналогична той, что установлена в Asus ROG Ally X, которая в независимых тестах продемонстрировала впечатляющую автономность. В обзорах отмечалось, что устройство способно проработать более 2,5 часов в Cyberpunk 2077, что является одним из лучших показателей в данном сегменте.

Цены на консоли еще не объявлены, но можно предположить, что ROG Xbox Ally с более скромными характеристиками будет стоить намного дешевле. В младшей версии установлен аккумулятор на 60 Вт·ч, процессор AMD Ryzen Z2 A, 16 ГБ оперативной памяти и накопитель на 512 ГБ. В ней также отсутствует поддержка Thunderbolt 4, вместо него предложены два порта USB-C 3.2 Gen 2. Старшая же модель имеет один такой порт в паре с USB4.

Внешне консоли идентичны по габаритам, но различаются по весу. Младшая версия весит 670 г, а модель с более емким аккумулятором — 715 г. В комплект поставки обеих входят подставка и зарядное устройство.

В Microsoft подчеркивают, что инженеры двух компаний совместно работали над внешним видом устройства, стремясь придать ему узнаваемые черты Xbox. Отдельное внимание уделили эргономике. Консоль получила рукоятки в стиле беспроводного геймпада Xbox для комфортного хвата и импульсные триггеры для точного управления. На корпусе также предусмотрена специальная кнопка Xbox для мгновенного доступа к играм.

Журналисты из IGN уже успели опробовать новые консоли и поделились впечатлениями. «В руках она ощущается как настоящий геймпад, обеспечивая комфорт и производительность, которых ждешь от полноценной игровой платформы», — говорится в их материале.

Работают консоли под управлением Windows 11 Home, однако это не стандартная настольная система. Программная оболочка оптимизирована для игр, а ее главная задача — удерживать пользователя в специальном интерфейсе Xbox. При этом сохранена возможность импортировать игры из других магазинов, таких как Steam или Epic Games, а подписчикам, разумеется, будет доступен каталог Game Pass.


Microsoft также обещает, что в рекламных материалах к новым играм теперь будет появляться отметка об их оптимизации для данных портативных консолей.

Примечательно, что ранее ходили слухи о приостановке Microsoft работы над собственной портативной консолью. Сообщалось, что ресурсы были переброшены на совершенствование игровой платформы на базе Windows 11. По-видимому, скорый выход совместных с Asus продуктов заставил корпорацию сфокусироваться на улучшении программной части, чтобы успешнее конкурировать со SteamOS от Valve.

По информации издания The Verge, Microsoft планирует распространить новую программную оболочку и на другие портативные устройства. «Нашей следующей задачей станет обновление уже вышедших на рынок ROG Ally и ROG Ally X. Аналогичные полноэкранные интерфейсы Xbox со следующего года начнут появляться и на других портативных ПК под управлением Windows», — цитирует издание главу подразделения устройств Xbox Роанн Соун.

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#microsoft #asus #портативная консоль #xbox ally
Источник: ign.com
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