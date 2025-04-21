Событие позиционировалось как демонстрация технологического прогресса Китая, который активно вкладывается в робототехнику.

В минувшие выходные в Пекине устроили необычный полумарафон (дистанция 21 км), где на старт вместе с обычными бегунами вывели 21 робота-гуманоида. Как сообщает известная американская газета The Wall Street Journal, многие роботы до финиша так и не добрались, некоторых по пути ждали технические неполадки, а то и вообще конфузы прямо на старте. В общем, зрелище получилось, конечно, забавное, но самое главное, что мы выяснили, — до «восстания машин» еще очень далеко.

Китайское правительство, которое сейчас активно вкладывается в робототехнику, подавало все это как демонстрацию мощи своих новых технологий. И вроде бы у роботов должна быть фора — ни усталости тебе, ни боли. Но что толку? Люди все равно оказались быстрее, причем значительно.

Вот, например, робот-чемпион по имени Tien Kung Ultra. Он свою дистанцию одолел за 2 часа 40 минут 42 секунды. Молодец, конечно, его потом зрители обступили, фотографировали. Но лучший бегун-человек финишировал за 1 час 2 минуты 36 секунд. Почувствуйте разницу, как говорится.





А ведь этому роботу еще повезло. Про остальных роботов и говорить нечего. Некоторые, как пишет WSJ, далеко от старта так и не ушли. Был там один, Хуаньхуань, так тот вообще умудрился побежать не в ту сторону, а потом просто сел посреди дороги и наотрез отказался бежать дальше. Вот такое оно, реальное восстание машин.

Еще один персонаж, Шэньнун, отличился тем, что с самого начала принялся как-то дико размахивать руками (или, как называют ученые, манипуляторами), умудрился сбить с ног своего «поводыря»-человека, а закончил гонку, врезавшись в стену. Да уж, спортсмен.

Кстати, об управлении. Многими роботами рулили просто с пультов. Другие, как тот же победитель Tien Kung Ultra, были похитрее: их вели люди с помощью специальной беспроводной системы, которая помогала роботу «видеть» бегущего впереди и держать дистанцию.

Так что пока мы с вами можем спать спокойно – даже лучшие китайские роботы нас в марафоне не обгонят. Пока что. Но это, похоже, ненадолго. Китайское правительство уже создало специальный государственный венчурный фонд под робототехнику и собирается направить в эту отрасль порядка 137 миллиардов долларов в ближайшие 20 лет.

Следует отметить, что роботы – это важная часть их большой программы «Сделано в Китае 2025». Суть простая: перейти от штамповки дешёвых товаров к производству крутого хайтека и поменьше зависеть от чужих технологий.

Но если вы уже начали волноваться насчет китайского доминирования в сфере искусственного интеллекта, то, возможно, зря. Алан Ферн, профессор по ИИ и робототехнике из Университета Орегона, пояснил агентству Reuters, что этот забег — скорее просто тест на выносливость «железа». Выглядит интересно, спору нет, но об особом интеллекте тут речи пока не идет.