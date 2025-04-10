Снимал он это дело, когда МКС пролетала над бескрайними просторами Южной Америки — места, буквально напитанного природной энергией.

Всего месяц назад учёные разгадали тайну загадочных вспышек — и вот, словно в подтверждение их открытия, астронавт НАСА Дон Петтит подарил миру новую порцию космической магии. С борта МКС ему удалось запечатлеть не только спрайты, но и другие редкие виды молний, которые обычно скрыты от наших глаз. Представьте себе небо, которое мы привыкли видеть снизу, вдруг оживает в невиданных ранее красках — как гигантский световой оркестр, играющий свою симфонию на высоте в десятки километров.

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Дон Петтит по праву считается мастером съемки из космоса, и его новые кадры – очередное тому подтверждение. Его снимки давно стали эталоном для любителей астрономии, но в этот раз он превзошёл себя. В своём аккаунте в X (бывший Twitter) он опубликовал видео, от которого мурашки бегут по коже: облака над Землёй подсвечиваются снизу причудливыми красноватыми вспышками, словно кто-то включил гигантскую неоновую лампу под планетарным «ковром». Такие кадры — редкость даже для космонавтов. Может, поэтому Петтит в шутку называет спрайты «космическими призраками» — они возникают на мгновение и растворяются, будто стесняясь собственной красоты.

В момент съёмки МКС пролетала над Южной Америкой. Интересно, заметил ли Петтит внизу знаменитый «Релампаго-дель-Кататумбо» — то самое место в Венесуэле, где молнии бьют почти каждую ночь, как капризный дирижёр, не выпускающий дирижёрскую палочку из рук? В посте астронавт лишь упомянул бассейн Амазонки, но на видео видно нечто большее: голубые джеты, похожие на лазерные лучи из фантастических фильмов, и спрайты, сплетающиеся в световую паутину. А ведь это всё — часть одного грандиозного спектакля, который Земля устраивает для тех, кто осмелится посмотреть на неё со стороны.

По иронии судьбы, механизм рождения спрайтов стал понятен ученым буквально за месяц до съемки Петтита. Ключом к разгадке стали видеозаписи пары астрофотографов, которым посчастливилось заснять десятки таких вспышек. Китайские исследователи тщательно сопоставили эти кадры с данными о движении спутников и положением звезд, сумев определить координаты и время каждой вспышки с точностью до секунды. Оказалось, что спрайты – это своеобразный «ответ» верхних слоев атмосферы на особо мощный удар молнии, бьющий из грозового облака в землю и несущий положительный заряд (что случается реже обычных отрицательных молний). Когда такой сверхмощный разряд высвобождает избыток энергии, часть ее устремляется вверх, вызывая в разреженных слоях ионосферы короткую, но впечатляющую электрическую феерию, видимую как спрайт.

Почти сразу после данного открытия Дон Петтит, словно получив космическое благословение, снимает свой вариант этого шоу. Его видео — как продолжение истории, начатой в 2012 году, когда камеры МКС впервые запечатлели спрайты над Юго-Восточной Азией. А прошлогодний кадр другого астронавта, где над ночной Северной Америкой завис красноватый «паук» молний, и вовсе напоминает кадры из фэнтези. Но в динамике это смотрится ещё волшебнее — за несколько секунд чёрные облака оживают, будто кто-то рисует светом по невидимому холсту.





Если вы, как и я, обожаете космическую эстетику, загляните в соцсети Петтита. Это же настоящий цифровой музей! Вот декабрьский снимок: воздушное свечение Земли переплетается с Магеллановыми Облаками — двумя галактиками-спутниками, которые южане видят как туманные пятна (представьте, наши далёкие предки принимали их за облака!). А его видео полярных сияний — это как наблюдать, как сама атмосфера Земли танцует под музыку солнечного ветра. Когда смотришь эти кадры, понимаешь: мы живём на удивительной планете, которая даже из космоса умеет удивлять — стоит только посмотреть на неё под правильным углом.