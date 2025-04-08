Сбои и чёрные экраны продолжают преследовать геймеров.

Ситуация с драйверами Nvidia напоминает сериал, где каждая серия хуже предыдущей. Владельцы видеокарт этого производителя, как самых свежих, так и уже проверенных временем, продолжают жаловаться на неприятные сюрпризы — то игра вылетит на ровном месте, то экран внезапно погаснет. Судя по всему, до полного решения проблемы еще далеко, и команде разработчиков Nvidia предстоит серьезно потрудиться над своим программным обеспечением. Еще вчера мы подшучивали над владельцами AMD с их "традиционными" проблемами драйверов, а сегодня? Сегодня владельцы карт Nvidia оказались в той же лодке, если не в худшей. Ирония судьбы, не правда ли?

В чём же корень проблемы? Специалисты считают, что он кроется в фирменных технологиях Nvidia. Функции, которые по идее должны делать игровой процесс лучше — будь то умное масштабирование DLSS, снижение задержек Reflex, дорисовывание кадров Frame Generation или синхронизация G-Sync — парадоксальным образом сами провоцируют сбои. Причем страдают от этого не только покупатели новейших и довольно скандально известных карт RTX 50, но и пользователи вполне стабильных ранее ускорителей серий RTX 40 и 30. Похоже, проблема носит системный характер, затрагивая самые разные компьютерные сборки и множество игр.

Nvidia, конечно, не сидит сложа руки – за последние пару месяцев компания выпустила аж пять обновлений для своих драйверов. И нельзя сказать, что это совсем не помогло: некоторые острые углы, особенно касающиеся свежих карт 50-й серии, удалось сгладить. Однако обладателям более старых видеокарт эти патчи помогают далеко не всегда, и стабильность по-прежнему хромает. Эксперты известного «железячного» YouTube-канала GamersNexus провели собственное расследование и подтвердили, что причины вылетов весьма разнообразны. Иногда достаточно использовать монитор с высокой частотой обновления или просто подключить второй дисплей, чтобы система начала капризничать. Но все же чаще всего виновниками оказываются те самые программные "улучшайзеры" от Nvidia.

В своем последнем видеоролике Стив Берк и его команда из GamersNexus наглядно продемонстрировали огромное количество ошибок, связанных с работой новых драйверов. К примеру, игроки сталкиваются с вылетами при попытке развернуть Star Wars Outlaws после паузы; Cyberpunk 2077 может аварийно завершиться прямо во время загрузки сохранения; в Shadow of the Tomb Raider наблюдаются проблемы при запуске встроенного теста производительности; что самое ироничное, даже Marvel Rivals, которую Nvidia активно использовала для демонстрации технологии генерации кадров, нестабильна при активации этой самой функции. Берк также рассказал о трудностях с некоторыми режимами вывода изображения, нестабильной работе DLSS и Reflex, и даже о проблемах с выходом компьютера из спящего режима.





Что же делать рядовому пользователю? Самым очевидным решением кажется откат на какую-нибудь старую, проверенную временем версию драйвера. GamersNexus тоже склоняется к этому варианту, но с важными оговорками. Во-первых, это не универсальное лекарство и помогает далеко не во всех случаях. А во-вторых, старые драйверы могут заметно снижать производительность, особенно на новейших видеокартах вроде той же 50-й серии. Ситуация выглядит настолько плачевно, что Стив Берк прямо заявил, что считает этот выпуск худшим из всех, что он видел, и, возможно, одним из худших в истории графических ускорителей в целом.

Особенно обидно за тех, кто годами был предан зелёному бренду. Люди, которые с пеной у рта доказывали превосходство Nvidia над конкурентами, сейчас оказались в неловком положении. Да и те, кто выложил круглую сумму за новенькие видеокарты, явно не рассчитывали на такие "танцы с бубном" и нестабильную работу с первых дней использования. Раньше именно AMD славилась проблемными драйверами на старте продаж новых видеокарт, а теперь, похоже, Nvidia сама наступает на те же грабли, причем с завидным упорством. Безусловно, на стабильность системы могут влиять и другие факторы, но все больше данных указывает на то, что ключ к решению проблемы лежит именно в плоскости драйверов.

Так что обстановка пока остается напряженной. Nvidia находится под шквалом критики, и давление на компанию растет. Остается лишь надеяться, что руководство осознает серьезность ситуации и приложит все усилия, чтобы как можно скорее навести порядок в своих драйверах. Будем внимательно следить за развитием событий.