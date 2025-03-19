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Fantoci
Китайская BYD представила технологию зарядки электромобилей, которая заряжает аккумулятор за 5 минут
Всего пять минут вместо получаса — именно столько теперь требуется для пополнения запаса хода электромобиля на 400 км.

Одним из главных препятствий на пути массового перехода на электромобили традиционно считается время их зарядки. В отличие от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, которые заправляются за считанные минуты, современные электрокары требуют длительного подключения к зарядной станции. Китайская компания BYD, один из мировых лидеров в производстве электрического транспорта, представила решение, которое может перевернуть представление об удобстве электромобилей. Их новая технология позволяет всего за 5 минут зарядить батарею, добавив запас хода в 400 км, что делает электромобили еще ближе к привычным стандартам мобильности.

Инновация BYD основана на использовании батарей с зарядным током 10C. Такой высокий коэффициент указывает на способность аккумулятора принимать заряд в десять раз быстрее, чем его номинальная емкость в часах. Для наглядности приведем пример, батарея на 50 кВт·ч при таком токе заряжается с мощностью 500 кВт. В сочетании с зарядными устройствами нового поколения, способными выдавать до 1000 кВт, новая технология обеспечивает невероятную скорость восполнения энергии. Китайская разработка позволит вывести электромобили на новый уровень практичности, устраняя проблему долгих остановок для подзарядки.

Инженеры BYD не собираются останавливаться на достигнутом результате и уже активно работают над внедрением технологии в реальную жизнь. В ближайшие годы BYD планирует развернуть сеть из тысяч зарядных станций сверхвысокой мощности по всему Китаю. Эти станции будут поддерживать две новые модели электромобилей: стильный седан Han L и просторный внедорожник Tang L. Обе машины, оснащенные передовыми батареями, скоро появятся на китайском рынке, обещая владельцам сочетание скорости зарядки и надежности.

Следует отметить, что несмотря на большие перспективы, технология BYD пока останется эксклюзивом для Китая. В настоящее время компания уже успешно вышла на европейский рынок с другими продуктами, но в США её ждут препятствия. Американские власти настороженно относятся к китайским автопроизводителям, что затрудняет полноценный выход BYD на этот рынок. На данный момент в Штатах доступны лишь некоторые продукты компании, такие как аккумуляторы и электрические автобусы, но не легковые автомобили.

Заявленные 400 км запаса хода, которые добавляются за 5 минут, впечатляют, но стоит учитывать нюансы. Эти данные основаны на китайской системе тестирования CLTC, которая часто дает более высокие показатели, чем американская методика EPA. По стандартам США реальный запас хода может оказаться на 20–30% ниже, что всё равно оставляет технологию BYD впереди многих конкурентов. Разница в подходах к измерению подчеркивает важность контекста при оценке характеристик электромобилей.

Разработка BYD демонстрирует, что эпоха долгих зарядок уходит в прошлое. Эта технология не просто улучшает существующие решения — она меняет подход к использованию электромобилей, делая их удобнее и привлекательнее для миллионов людей. Пока преимущества новшества доступны только в Китае, но успех BYD может вдохновить других производителей и ускорить глобальный переход к устойчивому транспорту. Быстрая зарядка на 400 км за 5 минут — это не фантазия, а реальность, которая уже формирует будущее мобильности.

#китай #byd #зарядная станция #зарядка электромобилей
Источник: apnews.com
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