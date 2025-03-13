Общее количество спутников планеты, признанных астрономическим сообществом, достигло впечатляющей цифры в 274.

Сатурн упрочил свое лидерство по количеству спутников, обогнав Юпитер с внушительным отрывом. На этой неделе астрономы объявили об обнаружении рекордного количества новых спутников, вращающихся вокруг второй по размерам планеты в Солнечной системе. Таким образом, теперь официально общее число известных спутников у "окольцованной" планеты увеличилось до впечатляющих 274, что в итоге окончательно закрепило за Сатурном звание лидера по количеству естественных спутников в Солнечной системе, оставив позади Юпитер, традиционно считавшийся "спутниковым королем". Разрыв между планетами стал настолько велик, что, как образно выразился один из исследователей, Юпитеру вряд ли когда-нибудь удастся догнать Сатурн по этому показателю.

Неожиданное открытие стало результатом кропотливой работы международной группы ученых, представляющих Соединенные Штаты, Канаду, Францию и Тайвань. Используя мощный Канадско-французско-гавайский телескоп (CFHT), расположенный в обсерватории на Гавайских островах, астрономы вели систематическое наблюдение за окрестностями Сатурна в период с 2019 по 2023 год. Первоначально, проанализировав серию снимков высокого разрешения, полученных в период с 2019 по 2021 годы, исследователи обнаружили 62 ранее неизвестных спутника. Данное открытие уже тогда вызвало большой интерес и было официально подтверждено Международным астрономическим союзом (IAU), что позволило Сатурну впервые обойти Юпитер по числу спутников.

Однако, не останавливаясь на достигнутом, ученые продолжали свои наблюдения за Сатурном в течение трех месяцев 2023 года. Их настойчивость была вознаграждена – были обнаружены еще 128 новых спутника! Это поистине впечатляющее пополнение "лунного семейства" Сатурна, информация о котором готовится к публикации в журнале Research Notes of the American Astronomical Society, было официально утверждено IAU во вторник.

Примечательно, что все вновь открытые спутники отличаются скромными размерами, некоторые из них достигают в диаметре всего нескольких километров. Для сравнения, наша собственная Луна имеет диаметр около 3475 километров, а Ганимед, крупнейший спутник Юпитера, и вовсе превосходит по размеру планету Меркурий, достигая диаметра около 5268 километров. Кроме того, новые спутники Сатурна относятся к так называемым "неправильным" лунам. Это означает, что их орбиты характеризуются значительным наклоном к плоскости экватора планеты, имеют вытянутую, эллиптическую форму (эксцентричны) и, что особенно интересно, являются ретроградными, то есть направлены в сторону, противоположную вращению Сатурна вокруг своей оси.

Ученые полагают, что столь необычные характеристики орбит и малые размеры новых спутников являются следствием их бурного прошлого. По общепринятой гипотезе, эти спутники представляют собой осколки более крупных, ранее существовавших спутников, которые были разрушены в результате серии мощных космических столкновений. Эти столкновения, вероятно, произошли относительно недавно по астрономическим меркам – около 100 миллионов лет назад – и могли быть вызваны как столкновениями между "лунами" Сатурна, так и падениями комет. Как отметил Бретт Гладман, астрофизик из Университета Британской Колумбии, обнаруженные спутники, вероятно, являются фрагментами "меньшего числа изначально захваченных лун", разбитых "сильными столкновениями". Это открытие не только проливает свет на историю формирования планетной системы Сатурна, но и подчеркивает динамичность и изменчивость космических процессов, происходящих в далеких мирах.