Вопрос о наличии воды на Луне волновал учёных десятилетиями. Теперь у человечества появился инструмент, способный дать исчерпывающие ответы: НАСА недавно запустило уникальный орбитальный аппарат Lunar Trailblazer, который предназначен для глубокого анализа водных ресурсов Луны. Этот проект, разработанный при участии Университета Северной Аризоны и компании Lockheed Martin Space, направлен на раскрытие загадок лунного водного цикла. Используя передовые технологии, аппарат составит точные карты распределения воды на поверхности Луны, определит её формы и динамику изменений. Все эти сведения станут ценным вкладом в науку и важным шагом к реализации амбициозных планов НАСА по программе Artemis, которая предусматривает возвращение человека на Луну и создание там долгосрочной инфраструктуры.

Старт миссии состоялся с мыса Канаверал (штат Флорида) на ракете SpaceX Falcon 9, где лунный зонд Lunar Trailblazer был запущен совместно с посадочным модулем Athena от компании Intuitive Machines. Однако их пути разошлись сразу после достижения орбиты Земли: Athena направилась к Луне по прямой траектории, а Lunar Trailblazer выбрал более сложный маршрут. Аппарат сначала совершит несколько оборотов вокруг Земли, используя гравитационные силы Солнца и Луны, чтобы через четыре месяца выйти на стабильную лунную орбиту. Такой способ, называемый низкоэнергетическим переносом, снижает расход топлива и демонстрирует, как современные инженерные решения позволяют оптимизировать космические миссии.

Оказавшись на орбите, Lunar Trailblazer приступит к работе с двумя высокотехнологичными приборами. Инфракрасный спектрометр HVM3 будет исследовать лунную поверхность, улавливая отражённый свет и создавая детализированные карты, которые укажут на присутствие воды и минералов даже в труднодоступных кратерах, таких как те, что расположены вблизи Южного полюса. Второй прибор — тепловизионная камера LTM — измерит температуру грунта, помогая понять, существует ли вода в виде льда или связана с частицами реголита. Эти данные позволят учёным составить полное представление о водных запасах Луны и их потенциале для использования. Работу аппарата поддерживают солнечные панели, обеспечивающие энергию для миссии, которая рассчитана минимум на два года, хотя её продолжительность может быть увеличена.

Миссия NASA "SOFIA" подтвердила наличие воды в лунном реголите в 2020 году. Автор: NASA

Поиск воды на Луне выходит за рамки академического интереса и имеет практическое значение. Как подчеркнула руководитель проекта Бетани Эльманн, точные сведения о водных запасах помогут учёным понять, как формировался и эволюционировал лунный водный цикл, а также какие связи он имеет с процессами на Земле. Более того, вода может стать жизненно важным ресурсом для будущих экспедиций: из неё можно получать кислород для дыхания, питьевую воду и даже топливо для ракет. Это делает её стратегически важной для программы Artemis, цель которой — не только высадить астронавтов на Луну, но и заложить основу для постоянных баз, способных поддерживать человеческое присутствие.

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Первые намёки на присутствие воды на Луне появились в конце 2000-х годов благодаря миссиям индийского аппарата "Chandrayaan-1" и зонда НАСА "Cassini", которые зафиксировали следы влаги в грунте. Однако природа этих следов оставалась неясной — это могли быть молекулы воды или гидроксильные группы. Ключевой момент наступил в 2020 году, когда стратосферная обсерватория SOFIA подтвердила наличие настоящей воды в лунной почве. Учёные также заметили, что часть воды появляется после метеоритных ударов, что наводит на мысль о сложных процессах её образования и миграции на Луне.

Концепция Lunar Trailblazer зародилась ещё до появления аппарата SOFIA, когда учёные из Университета Северной Аризоны предложили создать компактный и относительно недорогой аппарат стоимостью менее 100 миллионов долларов. По словам доцента Кристофера Эдвардса, эта миссия способна кардинально изменить наши представления о Луне как о космическом объекте. Спустя шесть лет разработки аппарат готов предоставить данные, которые станут фундаментом для следующих этапов программы Artemis. Эта инициатива включает не только высадку людей, но и создание технологий для добычи ресурсов, что сделает Луну отправной точкой для более дальних путешествий.

Миссия Lunar Trailblazer — это больше, чем исследование спутника Земли. Точные карты водных залежей, которые составит аппарат, укажут лучшие места для посадок и строительства баз, а также дадут представление о том, как лунные ресурсы можно использовать для поддержания жизни и космических перелётов. Это открывает перспективы для миссий на Марс и другие уголки Солнечной системы, где умение работать с местными ресурсами будет критически важным.

В итоге Lunar Trailblazer приблизит человечество к пониманию Луны и её роли в будущем освоении космоса. Эта миссия — не просто научный эксперимент, а мост к новой эпохе, где Луна станет платформой для межпланетных амбиций.