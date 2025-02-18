Благодаря E-Ink дисплею, она также может использоваться как полноценная электронная книга.

В игровой индустрии, где доминируют яркие дисплеи и высокие разрешения, появился необычный проект. Небольшая студия из Гонконга под названием Singular 9 представила устройство, которое кардинально отличается от современных игровых гаджетов. Ink Console — это портативная консоль, разработанная специально для поклонников текстовых приключений. Её уникальность заключается в сочетании технологий электронных книг (E-Ink) и классической игровой механики, основанной на выборе.

Кампания по сбору средств для этого устройства стартует 1 марта на платформе Crowd Supply. Устройство предлагает альтернативный взгляд на игровую индустрию, обращаясь к нише, которая часто остается в тени современных блокбастеров.

Ink Console имеет компактные размеры, сравнимые с крупным смартфоном. Вместо привычных LCD- или OLED-экранов здесь используется E-Ink дисплей размером 7,5 дюймов с разрешением 800×480 пикселей. Такой выбор обусловлен спецификой контента: консоль ориентирована исключительно на текстовые игры, где графика не играет ключевой роли. Это позволяет добиться максимального комфорта для глаз, особенно при длительных сессиях.

Управление в консоли максимально простое и интуитивно понятное: под экраном расположены кнопки и джойстик, которые позволяют взаимодействовать с интерактивными историями. Технические характеристики также подчеркивают скромность устройства. В основе лежит двухъядерный микропроцессор ESP32, дополненный 4 МБ флэш-памяти, 8 МБ PSRAM и 520 КБ SRAM. Для звука предусмотрен монофонический динамик и 3,5-миллиметровый аудиоразъем, что обеспечивает базовое, но достаточное звуковое сопровождение.

Первыми играми для Ink Console станут проекты, созданные самой Singular 9. Эта студия известна своими работами для Game Boy и экспериментами с интерактивными форматами для электронных книг. На сайте консоли уже представлены девять «Gamebooks» — интерактивных историй, которые можно приобрести в цифровом виде или загрузить через SD-карту.

Среди них — ремейк легендарной текстовой игры Zork I, получивший название Zork V. Игроки смогут погрузиться в мир фэнтезийных приключений, решая головоломки и исследуя подземелья. Другие проекты включают Breath, где пользователь становится частью команды глубоководных исследователей, и Rand Saga, рассказывающую о молодом гении, который меняет мир.

Скриншоты игрового процесса Ink Console. Источник: Singular 9

Однако Singular 9 не ограничивается собственными разработками. Студия делает ставку на открытый исходный код, чтобы привлечь сторонних разработчиков. В конце января создатель проекта, известный под псевдонимом Дана, объявил, что программный инструментарий для разработки игр будет опубликован в ближайшее время. Это открывает перспективы для создания новых игр и расширения библиотеки консоли.

Помимо игр, Ink Console предлагает дополнительную функцию, которая может заинтересовать многих пользователей. Консоль совместима с популярными форматами электронных книг, такими как EPUB, PDF и другими. Это делает её универсальным устройством для тех, кто ценит удобство чтения с E-Ink экраном. Однако стоит отметить, что проприетарные форматы, такие как AZW для Kindle, не поддерживаются.

Такой подход позволяет использовать Ink Console не только как игровую платформу, но и как полноценную электронную книгу. Это особенно актуально для тех, кто устал от ярких экранов современных устройств и предпочитает более комфортный способ чтения.

Успех Ink Console во многом зависит от интереса со стороны разработчиков и игроков. Хотя устройство предлагает уникальный опыт, его популярность напрямую связана с количеством доступных игр. Если другие студии поддержат проект, это может стать началом новой эры текстовых игр.

На данный момент Singular 9 не раскрывает точные сроки доставки устройства, если кампания по сбору средств достигнет своей цели. Однако уже сейчас понятно, что Ink Console — это смелый эксперимент, который может найти свою аудиторию среди ценителей нестандартных решений.

Таким образом, Ink Console представляет собой уникальное сочетание технологий и ретро-игровой эстетики. Она предлагает новый взгляд на текстовые приключения, сохраняя при этом простоту и удобство использования. Остается только ждать, как отреагирует сообщество и какие перспективы откроются для этого необычного устройства.