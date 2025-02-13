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Fantoci
Оверклокер изготовил специальный медный водоблок для Nvidia RTX 5090, чтобы побить мировой рекорд
Самодельный водоблок позволил снизить температуру видеокарты на 30 градусов Цельсия.

Мировая премьера видеокарты Nvidia GeForce RTX 5090 уже состоялась, и как ожидалось новинка сразу же закрепилась в статусе самого производительного графического процессора среди потребительских решений. Однако для энтузиастов и продвинутых геймеров, которые стремятся выжать максимум из своего оборудования, больше интересует не сама производительность, а возможность максимального разгона. В авангарде этого движения оказался известный оверклокер Der8auer, который разработал и собственноручно изготовил медный водоблок, предназначенный специально для RTX 5090. Результат превзошел ожидания: температура графического ядра снизилась на целых 30 градусов!

В начале своего видеоролика Der8auer подчеркивает актуальность установки водяного охлаждения на RTX 5090. Главный вопрос, который он поставил перед собой, заключался в другом: насколько трудоемким окажется процесс разборки видеокарты и монтажа водоблока? Сможет ли обычный пользователь, решившийся на апгрейд системы охлаждения, самостоятельно справиться с этой задачей? Der8auer детально задокументировал процесс демонтажа штатной системы охлаждения и установки водоблока, который, как выяснилось, представляет собой довольно сложную процедуру. Подводя итог, оверклокер заключил: "Это непросто, но вполне осуществимо".


Основной проблемой при разборке видеокарты оказалось демонтирование стандартного радиатора из удерживающей рамки, хотя Der8auer предложил альтернативный метод, который должен облегчить эту операцию для других пользователей. Для своего эксперимента он использовал эталонную версию GeForce RTX 5090 Founders Edition – именно такие карты Nvidia выпускает ограниченными партиями на старте продаж новых поколений GPU. Как отмечают эксперты авторитетного IT-портала Tom’s Hardware, при разработке кастомного водоблока Der8auer был вынужден ориентироваться на габариты штатного кулера, чтобы обеспечить совместимость с коротким кабелем, предназначенным для подключения дисплея. В этом и заключается одна из сложностей самостоятельной модернизации компьютерных комплектующих – производители, как правило, не проектируют их с расчетом на модификации со стороны пользователей.

Тем не менее, внушительные размеры водоблока не помешали ему продемонстрировать впечатляющую эффективность в снижении температуры кристалла флагманской видеокарты. Если в штатном режиме температура графического процессора достигала 73,8°C, то после установки водоблока она опустилась до 43,8°C, что соответствует снижению на 30°C. Температура микросхем видеопамяти также снизилась, причем еще более заметно – на 38°C. Таким образом, если у вас возникло желание собственноручно разобрать свою баснословно дорогую (и пока еще крайне дефицитную) видеокарту, теперь вы знаете, что это реально. Более того, для тех, кто планирует разгон RTX 5090, водяное охлаждение, скорее всего, станет необходимостью. Насколько еще можно увеличить тактовые частоты RTX 5090, покажет время, но нет сомнений, что оверклокеры уже активно ищут ответ на этот вопрос. Разумеется, при условии, что им удастся заполучить в свое распоряжение столь желанную новинку.

#nvidia #rtx 5090 #оверклокер #nvidia rtx 5090
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