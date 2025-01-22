В обращении к инвесторам представители Netflix пояснили, что периодическое повышение цен необходимо для дальнейшего финансирования производства контента и улучшения сервиса.

Стриминговый гигант Netflix триумфально завершил 2024 год, объявив на этой неделе о феноменальном приросте подписчиков в праздничный сезон – к платформе присоединилось около 19 миллионов новых пользователей. Общая база подписчиков сервиса теперь превышает впечатляющую отметку в 300 миллионов по всему миру. В качестве ключевого фактора успеха руководство компании отметило последовательные инвестиции в производство высококачественного контента – разнообразных сериалов и фильмов, привлекающих требовательных зрителей. Вместе с радостной новостью о росте, Netflix анонсировал и грядущее повышение цен на свои услуги в ряде регионов, включая Аргентину, Канаду, Португалию и Соединенные Штаты.

В официальном обращении к инвесторам представители компании подчеркнули, что периодическое увеличение стоимости подписки является необходимым шагом для поддержания высокого уровня инвестиций в контент и дальнейшего улучшения сервиса для пользователей. «Мы стремимся постоянно расширять библиотеку качественных программ и предлагать нашим подписчикам еще больше ценности. Для этого нам время от времени требуется корректировать цены, чтобы обеспечить непрерывное финансирование и развитие Netflix», – говорится в заявлении.

Согласно опубликованным данным, в США произойдет увеличение стоимости как стандартных, так и премиальных тарифных планов на 2 доллара в месяц. Таким образом, цена премиум-подписки достигнет 25 долларов, а стандартной – 18 долларов ежемесячно. Стоимость стандартного плана с показом рекламы также претерпит изменения, увеличившись на 1 доллар и составив 8 долларов в месяц.

Финансовые показатели Netflix за последний квартал 2024 года также впечатляют: компания зафиксировала прибыль в размере 1,87 миллиарда долларов при общей выручке, достигшей 10,25 миллиарда долларов. Примечательно, что выручка продемонстрировала двузначный процентный рост по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, что свидетельствует о динамичном развитии бизнеса.

Фондовый рынок отреагировал на позитивные новости бурным ростом: акции Netflix взлетели более чем на 14% на пост-торговой сессии, преодолев отметку в 993 доллара за акцию. Инвесторы, очевидно, воодушевлены перспективами компании и ее способностью наращивать пользовательскую базу и финансовые результаты.

Руководство Netflix выразило уверенность в дальнейшем успехе, заявив о мощном импульсе, с которым компания входит в 2025 год. Они подчеркнули, что 2024 год стал рекордным по числу новых подписчиков – их количество увеличилось на 41 миллион, что свидетельствует о восстановлении и ускорении темпов роста. Особое внимание было уделено высокому уровню вовлеченности пользователей: в среднем, подписчики проводят за просмотром Netflix около двух часов ежедневно. По мнению представителей компании, это является подтверждением лидирующих позиций Netflix на рынке стриминговых сервисов по показателю удержания аудитории.

При этом в Netflix признают, что конкуренция в индустрии развлечений остается чрезвычайно высокой. Среди ключевых соперников были названы как традиционные медиа-компании, так и технологические гиганты, активно развивающие собственные стриминговые платформы. Чтобы сохранить и укрепить свои позиции, Netflix планирует и далее совершенствовать все аспекты своей деятельности: расширять и обновлять контентную библиотеку, предлагая зрителям еще больше любимых сериалов и фильмов, улучшать пользовательский интерфейс и функциональность платформы, а также разрабатывать более гибкие и привлекательные тарифные планы, включая расширение возможностей для рекламодателей. Кроме того, компания рассматривает перспективы развития в новых направлениях, таких как организация прямых трансляций и разработка игр.

В качестве примера всемирно известного хита, способствовавшего росту популярности платформы, был упомянут второй сезон нашумевшего сериала «Игра в кальмара». Этот южнокорейский антиутопический триллер, повествующий о смертельных играх на выживание, продолжает удерживать звание самого просматриваемого сериала в истории Netflix. «Игра в кальмара» не только завоевала мировую аудиторию своей напряженной атмосферой и остросоциальной тематикой, но и стала важным культурным феноменом, укрепившим позиции Южной Кореи как ведущей мировой державы в сфере развлечений, наряду с такими проектами, как оскароносный фильм «Паразиты» и всемирно известной K-pop группой BTS.

Netflix также отметил успешное развитие тарифных планов с рекламой. В странах, где они доступны, более 55% новых подписчиков выбирают именно этот вариант, что свидетельствует о его растущей популярности. В целом, количество подписчиков на рекламных тарифах выросло почти на 30% по сравнению с предыдущим кварталом. Развитие рекламного направления является одним из ключевых приоритетов для Netflix в текущем году, поскольку это открывает новые источники дохода и позволяет привлечь более широкую аудиторию. Внедрение рекламной модели в конце 2023 года, совпавшее с усилением мер по борьбе с несанкционированным совместным использованием паролей, стало важным шагом в стратегии компании по стимулированию роста.

В своих прогнозах на 2025 год Netflix ожидает дальнейшего увеличения выручки до 43,5-44,5 миллиарда долларов и планирует достичь операционной маржи в 29%. В ближайших планах компании – выпуск новых сезонов таких популярных сериалов, как «Уэнсдей» и «Очень странные дела», а также расширение спортивного контента. В частности, американским подписчикам будет предложено 52 недели трансляций профессионального реслинга WWE, а также возвращение трансляций игр Национальной футбольной лиги (NFL) в рождественский день.

В США Netflix также начал экспериментировать с комбинированными предложениями для пользователей, заключая партнерства со своими недавними конкурентами, такими как Peacock и Apple TV. Это позволяет подписчикам получать доступ к контенту Netflix в рамках единой подписки с другими стриминговыми сервисами, что может быть более привлекательным для потребителей.

В настоящее время Netflix прочно удерживает лидерство на рынке видеостриминга, в то время как Disney+, несмотря на амбициозный запуск в 2019 году и обширную библиотеку контента, включая популярные франшизы Marvel и «Звездные войны», пока не может достичь аналогичных показателей успеха. Акции Netflix за последний год выросли на 80%, значительно опередив динамику индексов S&P 500 и NASDAQ, что подчеркивает уверенность инвесторов в перспективах компании и ее доминирующее положение на рынке.