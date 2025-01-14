Как заявили в Белом доме: «В плохих руках мощные системы искусственного интеллекта могут усугубить значительные риски для нашей национальной безопасности».

Американское правительство ужесточило контроль над экспортом чипов, используемых для обучения искусственного интеллекта, фактически разделив мир на три категории доступа к этой критически важной технологии. Ближайшие союзники Вашингтона получают полную свободу в приобретении таких чипов, в то время как для большей части мирового сообщества вводятся количественные ограничения.

Новые правила, обнародованные правительством США в понедельник, касаются экспорта чипов, критически важных для работы ИИ. Фактически, создается система квот для примерно 120 государств. Ограничения не распространяются на 18 стран, являющихся ключевыми партнерами США, а это значит, что они получают неограниченный доступ к этой продукции. В отношении Китая, России, Ирана и Северной Кореи сохраняются действующие запреты.

Технологические санкции затрагивают, в частности, графические процессоры (GPU), подобные тем, что производит компания Nvidia. Именно такие чипы лежат в основе современных разработок в области ИИ, от чат-ботов, таких как ChatGPT, и генераторов видеоконтента до систем автопилотирования и наведения высокоточного оружия. Администрация президента Байдена выражает опасения, что попадание этих технологий в нежелательные руки может создать угрозу национальной безопасности.

Белый дом подчеркивает, что мощные системы искусственного интеллекта, оказавшись у злоумышленников, способны многократно усилить существующие риски для безопасности, включая разработку оружия массового поражения, проведение масштабных кибератак и содействие нарушениям прав человека.

Нововведения опираются на предыдущие меры экспортного контроля, введенные в сентябре 2022 года и октябре 2023 года. Ожидается, что новые правила вступят в силу через 120 дней, что совпадает по времени с началом работы следующей администрации, что создает определенную преемственность в этой политике.

Суть нового регулирования сводится к установлению конкретных лимитов на экспорт чипов для ИИ. Страны первой категории, то есть 18 ключевых союзников США, полностью освобождены от каких-либо ограничений. Для государств, отнесенных ко второй категории, устанавливается лимит в 50 000 «чипов для продвинутых вычислений». Однако этот лимит может быть увеличен вдвое, до 100 000 единиц, при условии заключения с Соединенными Штатами соглашений о гарантиях технологической безопасности.

С целью упрощения закупок для университетов, медицинских учреждений и научно-исследовательских организаций предусмотрена возможность приобретения до 1700 продвинутых чипов без получения специальных лицензий и учета в рамках национальных квот.

Министерство торговли США также анонсировало появление двух новых механизмов верификации для доверенных покупателей. Компании стран-союзников смогут получить статус «Универсального верифицированного конечного пользователя» (UVEU), что позволит им размещать до 7% своих глобальных вычислительных мощностей, задействованных в работе ИИ, на территории отдельных стран. Для компаний из других государств, не попадающих под ограничения, предусмотрен статус «Национального верифицированного конечного пользователя», дающий право на приобретение вычислительных ресурсов, эквивалентных 320 000 продвинутых GPU, в течение двух лет.

Особые условия предусмотрены и для известных провайдеров облачных услуг. Такие технологические гиганты, как Microsoft, Google и Amazon, смогут получать глобальные разрешения на строительство дата-центров, обходя страновые квоты. Для этого им необходимо будет соответствовать определенным требованиям в области безопасности и соблюдения прав человека. При этом американские компании обязаны размещать не менее 50% своих ИИ-мощностей на территории США, и не более 25% - за пределами стран "первого эшелона".

Американское правительство также вводит контроль за так называемыми весами моделей ИИ — файлами, определяющими работу нейросетей. Передача таких файлов для моделей с «закрытыми весами» ограничивается для ненадежных сторон, в то время как обмен информацией о моделях с «открытыми весами» остается свободным. (Веса модели – это ключевые параметры, которые настраиваются в процессе обучения нейросети и определяют ее способность решать различные задачи. "Закрытые веса" означают, что они не публикуются, что затрудняет копирование или модификацию модели.)

Компания Nvidia оперативно отреагировала на новость, назвав новые ограничения «чрезмерным вмешательством» в технологический мир, потому что они затронут даже обычные игровые компьютеры. Недовольство выразили и другие представители IT-индустрии. В частности, компания Oracle ранее предупреждала, что подобные ограничения могут привести к усилению позиций китайских конкурентов на мировом рынке ИИ и GPU.

Однако министр торговли Джина Раймондо, по данным агентства Reuters, не согласна с этой точкой зрения и связывает новые меры экспортного контроля с необходимостью сохранения лидерства США в сфере высоких технологий. Она подчеркнула, что США в настоящее время занимают ведущие позиции как в разработке ИИ, так и в создании чипов для него, и крайне важно сохранить это преимущество.