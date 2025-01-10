Благодаря магнитному креплению и комплектной подставке, Xeneon Edge можно легко разместить в удобном для пользователя положении.

Американская компания Corsair выходит на рынок с инновационным решением – сенсорным дисплеем Xeneon Edge, разработанным для интеграции с вашим персональным компьютером. Этот необычный экран можно разместить как снаружи, так и внутри корпуса компьютера, используя стандартные крепления, предназначенные для 360-миллиметровых радиаторов систем охлаждения. Дополнительные мониторы уже много лет считаются инструментами повышения продуктивности компьютера или средствами отображения критически важной системной информации при разгоне, однако новая разработка Corsair предлагает нечто иное. Компания Corsair, известная во всем мире своими компьютерными комплектующими, представила Xeneon Edge – многофункциональный системный дисплей, который можно прикрепить непосредственно к корпусу вашего компьютера, как внутри, так и снаружи.

Диагональ дисплея составляет 14.5 дюймов, а его отличительной чертой является ультраширокий формат. Его сенсорная панель способна распознавать до пяти одновременных касаний на LCD-экране с разрешением 2560 на 720 пикселей. Стоит отметить, что эта идея не является уникальной – на рынке уже представлены подобные компактные дисплеи, однако они зачастую являются узкоспециализированными решениями, требующими значительной доработки для эффективного применения. Преимущество Xeneon Edge заключается в его глубокой интеграции с существующей экосистемой всех комплектующих Corsair.

Бесшовная интеграция с программным обеспечением Corsair iCue позволяет Xeneon Edge отображать широкий спектр системной информации и других полезных данных. Несмотря на то, что оболочка iCue не всегда воспринимается как абсолютно безупречное ПО, оно вполне функционально и делает использование дисплея интуитивно понятным. С помощью iCue пользователи могут визуализировать скорость вращения вентиляторов, температурные показатели различных компонентов, уровень загрузки системы и многое другое. Кроме того, дисплей способен отображать информацию, не связанную непосредственно с работой ПК, например, текущую погоду. Предусмотрена возможность добавления ярлыков для быстрого запуска приложений, а для разработчиков открывается перспектива создания собственных виджетов для Xeneon Edge с использованием стандартных HTML-фреймов.

В комплекте поставляется подставка, позволяющая разместить монитор прямо под основным дисплеем.

Необычная форма Xeneon Edge обусловлена его универсальностью в плане установки. Corsair предлагает три основных сценария использования дисплея в сочетании с настольным игровым компьютером. В комплекте поставляется специальная подставка, позволяющая удобно разместить магнитный дисплей под основным монитором, сохраняя его в поле зрения пользователя. В качестве альтернативы, встроенные магниты позволяют прикрепить дисплей непосредственно к металлической поверхности корпуса ПК. Подключение к компьютеру осуществляется через интерфейсы HDMI и USB-C. При наличии у видеокарты порта USB-C с поддержкой передачи видеосигнала, для подключения потребуется всего один кабель.

Пожалуй, наиболее интересным вариантом установки является использование стандартных монтажных отверстий, которые соответствуют посадочным местам, предназначенным для 360-мм радиаторов жидкостного охлаждения или ряда из трех 120-мм вентиляторов. Согласно официальному заявлению Corsair, дисплей идеально совместим с корпусами серий 6500, 7000, 3500 и 5000, однако он должен подойти практически к любому корпусу, поддерживающему указанные системы охлаждения. Важно отметить, что установка дисплея на место для радиатора или вентиляторов потребует компромисса, поскольку это пространство могло бы быть использовано для установки системы жидкостного охлаждения или одной из современных, габаритных видеокарт.

На данный момент Corsair не раскрывает точную дату начала продаж Xeneon Edge, ограничиваясь заявлением о скором появлении устройства на рынке. Ожидается, что розничная цена новинки составит около 249 долларов США на момент запуска.