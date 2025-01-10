Новая система способна точно определить в какой именно контейнер для вторсырья попал потенциально опасный мусор и предупредить об этом водителя.

Использование литий-ионных аккумуляторов, ставших неотъемлемой частью современной электроники, от портативных компьютеров до электромобилей, привело к технологическому прорыву в XXI веке. Однако, наряду с этим, возникла серьезная проблема – повышенный риск возгораний потребительских устройств. Эта проблема, особенно актуальная для предприятий, занимающихся переработкой отходов, получила неожиданное решение на ежегодной выставке Consumer Electronics Show (CES). Там были представлены мусоровозы нового поколения, оснащенные искусственным интеллектом, способным идентифицировать опасные литий-ионные аккумуляторы в общей массе отходов.

Бесконтрольное выбрасывание аккумуляторов от смартфонов, электрических зубных щеток и других портативных устройств в обычные мусорные баки стало настоящим бичом для перерабатывающих центров. Примером тому служит недавний пожар на предприятии в Нью-Джерси, США, где, по предварительным данным, именно аккумуляторы стали его непосредственным виновником. По словам Джона Вандер Арка, руководителя компании Republic Services, занимающейся управлением отходами, подобные инциденты, когда "сгорает пара перерабатывающих центров в год", являются серьезной проблемой в Соединенных Штатах.

В связи с этим компания Republic Services представила на CES 2025 свое инновационное решение – высокотехнологичный мусоровоз, разработанный совместно с промышленным гигантом Oshkosh. Визуально он напоминает стандартный мусоровоз, с внушительным весом более 18 тонн и грузоподъемностью до девяти тонн. Однако ключевое отличие заключается в его электрической тяге и интеграции передового программного обеспечения на базе искусственного интеллекта. Эта система непрерывно сканирует поступающие отходы, выявляя потенциально опасные аккумуляторы как в бытовом мусоре, так и во вторсырье.

В 2021 году на заводах по переработке отходов в Нью-Джерси произошла волна пожаров, подобных этому; представители отрасли винят в этом небрежную утилизацию литий-ионных аккумуляторов.

Следует отметить, что Republic Services уже использует системы обнаружения опасных отходов на своих перерабатывающих объектах, но некоторая часть аккумуляторов все же проскальзывает. Как объяснил Вандер Арк в интервью AFP, даже небольшой аккумулятор, случайно попавший под колеса погрузчика, может стать причиной возгорания. Новые мусоровозы предоставляют водителям возможность помечать контейнеры, содержащие потенциально опасные аккумуляторы, как требующие особого внимания еще до того, как они прибудут на перерабатывающий завод. "Извлечение этих аккумуляторов из общего потока отходов имеет для нас колоссальное значение", – подчеркнул Вандер Арк. Вспышки пожаров на перерабатывающих предприятиях, подобные инциденту 2021 года в Нью-Джерси, стали тревожным звонком, и представители отрасли единогласно указывают на безответственное избавление от литий-ионных аккумуляторов как на основную причину.

На стенде компании Oshkosh также были продемонстрированы другие инновации, включая электрическую манипуляторную систему, ускоряющую процесс сбора отходов, и программное обеспечение для точной идентификации неперерабатываемых материалов, загрязняющих вторсырье. Эти усовершенствованные машины генерируют большой объем оперативных данных, позволяющих оптимизировать рабочее время водителей, отметил генеральный директор Oshkosh Джон Пфайфер. Компании теперь могут точно устанавливать источники загрязнения, чтобы информировать клиентов о правилах утилизации или применять санкции к систематическим нарушителям. Интересно, что мусоровозы даже оснащены видеорегистраторами, фиксирующими ситуации, когда водители не могут получить доступ к контейнерам из-за заблокированных подъездов. "Когда клиент спрашивает, почему его мусор не был вывезен, у нас есть видеоподтверждение", – добавил Вандер Арк.

Он также отметил, что сфера утилизации отходов идеально подходит для электрификации транспорта, поскольку мусоровозы, как правило, не преодолевают значительных расстояний за одну смену. Это нивелирует опасения по поводу ограниченного запаса хода, которые часто останавливают потенциальных покупателей электромобилей. Кроме того, более тихая работа электрических мусоровозов открывает возможность для более раннего начала сбора мусора, когда дорожное движение менее интенсивно, а ночная зарядка гарантирует их готовность к работе. Мусоровоз и машина для сбора вторсырья от Oshkosh, работающие на электричестве и оснащенные искусственным интеллектом, способны не только выявлять опасные грузы, но и определять загрязнение контейнеров для вторсырья неподходящими отходами, что делает процесс утилизации более эффективным и безопасным.