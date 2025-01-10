Первым серийным автомобилем, получившим панорамную систему iDrive, станет Neue Klasse X.

На проходящей в Лас-Вегасе выставке потребительской электроники CES 2025 компания BMW представила революционную систему управления автомобилем iDrive Panoramic, которая знаменует собой полный отказ от традиционных физических кнопок и переключателей в пользу передовых технологий. Ключевыми особенностями новинки стали широкоформатный проекционный дисплей, интеллектуальный голосовой ассистент и сенсорные панели с тактильным откликом. Первой моделью, которая получит инновационную систему, станет электрический кроссовер BMW Neue Klasse X, серийное производство которого намечено на конец текущего года, а первые поставки клиентам ожидаются в 2026 году.

Главной изюминкой новой системы iDrive Panoramic является проекционный дисплей (HUD), выводящий навигационные подсказки, а также данные с приборной панели непосредственно в поле зрения водителя. Примечательно, что для четкой проекции изображения не требуется специальное покрытие лобового стекла, что избавит владельцев от дополнительных расходов в случае его повреждения. Система позволяет гибко настраивать отображаемую на HUD информацию, подобно тому, как настраиваются цвета фоновой подсветки салона или интерфейс центрального дисплея информационно-развлекательной системы. Кстати, для любителей персонализации предусмотрено целых 43 варианта звуковых оповещений. Общение с автомобилем выведено на новый уровень благодаря "умному" голосовому помощнику, работающему на базе продвинутой языковой модели, что позволяет водителю отдавать команды, используя естественную речь.





Еще одной особенностью системы стало новое рулевое колесо, выполненное в двухцветном дизайне и оснащенное сенсорными панелями с тактильной обратной связью. Такое решение является неожиданным для автомобильных экспертов, особенно на фоне тенденции, наблюдаемой среди других автопроизводителей, которые, напротив, возвращаются к физическим кнопкам, признавая их удобство и безопасность для управления основными функциями автомобиля во время движения. Например, годом ранее глава дизайнерского подразделения Volkswagen заявлял о возвращении к физическим переключателям для часто используемых функций, таких как климат-контроль, управление светом и обогрев стекол. Сенсорные экраны при этом останутся прерогативой информационно-развлекательной системы и навигации.

Тем не менее, BMW, судя по всему, делает ставку на тактильные сенсорные панели, рассматривая их как компромиссное решение. В новом рулевом колесе интегрировано не менее 16 таких элементов, выполненных в виде абсолютно гладких поверхностей. За управление климатической установкой и освещением (как салонным, так и внешним) отвечает центральный сенсорный экран с диагональю, увеличенной относительно предыдущих моделей, работающий под управлением новой операционной системы BMW X. Компания подчеркивает, что новая ОС разработана собственными силами, что приближает ее к полной технологической независимости. Впрочем, интеграция со сторонними сервисами и приложениями по-прежнему будет доступна.

В заключение следует отметить, что BMW iDrive Panoramic - смелый шаг навстречу будущему автомобильных интерфейсов. Однако, насколько оправданным окажется полный отказ от физических кнопок, покажет только время и опыт эксплуатации реальными пользователями.