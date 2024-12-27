Все игры детства в одном компактном устройстве.

Не секрет, что после шумных новогодних праздников оставшиеся зимние месяцы порой кажутся бесконечными и унылыми. Но в этом году все может измениться! Компания Kinhank представила Super Console X2 Pro – персональный портал в мир безграничных игровых приключений, способный превратить долгие зимние вечера в захватывающее времяпрепровождение. За скромную цену в 100 долларов геймеры получат не просто игровую приставку, а целую библиотеку из более чем 70 000 предустановленных игр и возможность наслаждаться графикой в 4K-формате, а также современные функции стриминга – и все это в компактном корпусе. Это та самая ностальгия по золотой эре видеоигр, но с учетом всех преимуществ современных технологий.

Super Console X2 Pro – это универсальное решение, позволяющее мгновенно переключаться между миром игр и развлечениями благодаря двум операционным системам. Android 9.0 открывает доступ к вашим любимым приложениям, таким как Netflix, YouTube и Spotify (весьма популярным и в России), а EmuELEC 4.5 обеспечивает максимально комфортный запуск ретро-игр.

Новая игровая приставка позволит запустить легендарные хиты, такие как The Legend of Zelda, Street Fighter II и Final Fantasy VII, а также другие малоизвестные, но не менее увлекательные игры прошлого. Мощный мобильный процессор S905X2 и графический ускоритель Mali-G31MP2 гарантируют плавный и бесперебойный игровой процесс.

Kinhank заявила, что благодаря поддержке вывода изображения в формате 4K высокой четкости, геймеры не упустят ни одной детали любимых игр. Достаточно подключить консоль к телевизору, проектору или даже ноутбуку и наслаждаться яркой, кристально чистой картинкой, позволяющей с головой окунуться в атмосферу былых времен. А двухдиапазонный Wi-Fi и Bluetooth 5.0 обеспечивают стабильное соединение для беспроводных контроллеров и других устройств, позволяя устраивать захватывающие многопользовательские баталии и долгие игровые сессии без каких-либо задержек.

Если кому-то 70 000 игр покажется мало, то разработчики Super Console X2 Pro предусмотрели возможность расширения игровой коллекции. Загрузить можно еще больше любимых игр с помощью карты памяти microSD или скачать совершенно бесплатно дополнительно 20 000 трехмерных игр! Такого разнообразия хватит, чтобы с головой погрузиться в мир виртуальных развлечений на всю зиму и даже дольше.

Новая консоль станет отличным подарком для всей семьи, компании друзей или увлеченного одиночки. Компактные размеры и интуитивно понятная система подключения "plug-and-play" делают ее невероятно удобной в использовании и транспортировке. Будь то шумная вечеринка в стиле ретро или спокойный вечер в кругу семьи, Super Console X2 Pro легко впишется в любую ситуацию.

Kinhank Super Console X2 Pro – это отличный выбор как для одиночных игроков, так и для компании друзей или всей семьи. Благодаря компактным размерам и простоте подключения, консоль можно легко брать с собой в поездки или использовать дома. Она идеально подойдет всем, кто хочет окунуться в ностальгию по классическим играм, посмотреть любимые сериалы на большом экране или найти увлекательное занятие для детей.

В предновогоднее время Kinhank Super Console X2 Pro продается по привлекательной цене всего 107 долларов (на AliExpress), а в обычное время стандартная стоимость составляет примерно 170 долларов.