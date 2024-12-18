Новое приложение Nvidia было выпущено чуть больше месяца назад в качестве замены GeForce Experience.

Многочисленные сообщения внимательных геймеров указывают на то, что внутриигровой оверлей (специальное меню) нового приложения Nvidia App может негативно сказываться на производительности в Windows 11. По данным портала Tom’s Hardware, проведшего собственное расследование, использование этого приложения способно снизить частоту кадров в некоторых играх вплоть до 12%, а по неподтвержденным данным пользователей, падение достигало и 15%. Компания Nvidia оперативно отреагировала на эти сообщения, подтвердив наличие проблемы и предоставив Tom’s Hardware официальный комментарий.

В заявлении Nvidia говорится о том, что компания осведомлена о проблемах с производительностью, связанных с работой игровых фильтров, и уже ведет активную работу над их устранением. В качестве временного решения пользователям рекомендуется отключить функцию «Игровые фильтры и фоторежим» в настройках приложения Nvidia App (раздел «Настройки» -> «Функции» -> «Оверлей») и перезапустить игру.

Внутриигровой оверлей, отображающий информацию о частоте кадров и состоянии соединения, является полезным инструментом для многих геймеров, особенно в динамичных шутерах от первого лица. Однако, в данном случае, его использование, похоже, приводит к обратному эффекту, снижая производительность даже тогда, когда сам оверлей не отображается на экране. Простое нахождение этой функции (а также, возможно, и фоторежима) в активном состоянии может негативно влиять на работу компьютера. Поэтому, до выхода исправления, целесообразно временно деактивировать обе эти опции.





Тестирование, проведенное Tom’s Hardware, показало, что степень влияния проблемы различается в зависимости от игры. В Assassin’s Creed Mirage падение производительности достигало 12%, в то время как в Baldur’s Gate 3 оно составило всего 3-4%. Игра Black Myth: Wukong также показала снижение производительности в диапазоне от 2 до 6%. Все тесты проводились в разрешениях 1080p и 1440p. Нет сомнений, что такое снижение частоты кадров, особенно в требовательных к ресурсам играх, является серьезной проблемой и требует принятия мер.

Следует отметить, что компания Nvidia демонстрирует серьезный подход к решению данной проблемы, что вполне объяснимо: приложение, призванное улучшать игровой опыт, не должно его ухудшать. Быстрая реакция компании и предоставленные рекомендации по изменению настроек свидетельствуют о том, что в скором времени стоит ожидать выхода обновления для Nvidia App.

Напомним, что приложение Nvidia было выпущено чуть больше месяца назад в качестве замены GeForce Experience. В перспективе оно может объединить в себе функциональность и Nvidia Control Panel. Даже если вы не установили новое приложение сразу после релиза, скорее всего, вы сделали это позже, так как GeForce Experience теперь предлагает установить Nvidia App. Несмотря на обнаруженную проблему с производительностью, в целом приложение было воспринято положительно благодаря новым функциям и отсутствию обязательной регистрации аккаунта Nvidia. Разработчики обещают скорейшее исправление ситуации с оверлеем.