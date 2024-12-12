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Fantoci
Специалисты НАСА установили причину аварии вертолёта Ingenuity на Марсе
Отсутствие бортового самописца потребовало от ученых скрупулезной работы по восстановлению картины аварии по крупицам доступной информации.

Крушение марсианского вертолета Ingenuity, по мнению специалистов НАСА, произошло в результате сочетания нескольких неблагоприятных факторов, ключевым из которых стали особенности марсианского ландшафта в районе 72-го исторического полета. После одиннадцати месяцев тщательного анализа имеющихся данных инженеры и ученые НАСА совместно с компанией AeroVironment, разработчиком Ingenuity, пришли к выводу, что бортовая навигационная система аппарата столкнулась с непредвиденной проблемой: относительно однородная поверхность в районе посадки, усеянная протяженными песчаными дюнами, предоставила недостаточно четких визуальных ориентиров для точного определения положения и скорости летательного аппарата. В результате, при попытке мягкой посадки, вертолет приземлился с заметным горизонтальным смещением, что привело к его опрокидыванию и, как следствие, повреждению всех четырех лопастей. Этот неприятный инцидент ознаменовал собой завершение экспериментальной миссии Ingenuity, продолжавшейся почти три года.

Следует отметить, что расследование обстоятельств крушения на расстоянии 160 миллионов километров от Земли представляет собой сложную задачу, требующую кропотливого анализа. Отсутствие бортового самописца, так называемого «черного ящика», который обычно записывает все параметры полета, вынудило исследователей полагаться на ограниченный объем телеметрических данных и изображений, переданных Ingenuity на Землю. Ховард Грип, первый пилот-оператор Ingenuity из Лаборатории реактивного движения НАСА, в официальном пресс-релизе подчеркнул, что наиболее вероятной причиной аварии является именно недостаток данных о поверхности Марса, критически важных для корректной работы оптической навигационной системы.

Фотография, сделанная марсоходом Perseverance, на которой виден вертолет Ingenuity рядом с песчаной дюной.

Для установления точных причин аварии специалисты НАСА и AeroVironment провели детальный анализ местности, где Ingenuity выполнял свой 72-й и, как оказалось, последний полет 18 января. На ранних этапах миссии, когда Ingenuity совершал первые полеты, он успешно ориентировался, используя для навигации такие детали рельефа, как отдельные камни, небольшие кратеры и другие неровности. Бортовая камера, направленная вертикально вниз, служила основным инструментом для визуального определения положения и скорости. На основе полученных изображений навигационная система вычисляла траекторию полета и обеспечивала точную посадку. Однако спустя почти три года условия изменились: Ingenuity оказался в районе кратера Джезеро, где преобладали протяженные, относительно гладкие песчаные дюны, образованные ветровой эрозией. Эти дюны, хотя и представляли собой интересный геологический объект, оказались практически лишены выраженных визуальных ориентиров, что создало серьезные трудности для навигационной системы. Камера, служившая основным инструментом навигации, попросту не смогла «увидеть» достаточно контрастных деталей для точной фиксации положения и коррекции скорости перед посадкой. За 20 секунд до столкновения с поверхностью, система навигации начала сообщать о проблемах с определением положения и скорости.

Однако, даже несмотря на аварию, миссия Ingenuity была признана успешной. Вертолет не только доказал возможность полетов в разреженной атмосфере Марса, но и значительно превысил изначально запланированный срок службы. Наиболее удивительным фактом является то, что после крушения Ingenuity смог частично восстановить заряд батарей от солнечных панелей и продолжал передавать данные на марсоход Perseverance, который доставил его на Красную планету в феврале 2021 года, вплоть до момента потери прямой радиовидимости между аппаратами. Успех Ingenuity вдохновил инженеров НАСА на разработку концепций более крупных и мощных марсианских вертолетов, способных нести на борту научное оборудование для исследования труднодоступных для марсоходов районов.

#наса #марс #ingenuity #красная планета
Источник: jpl.nasa.gov
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