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Fantoci
В Китае ведется расследование в отношении Nvidia за нарушение антимонопольного законодательства
Эксперты считают, что это расследование связано с нарастающим технологическим противостоянием двух мировых держав.

Нарастающее геополитическое противостояние между Китаем и США вылилось в новое антимонопольное расследование в отношении американского технологического гиганта Nvidia. Согласно информации, появившейся в авторитетном издании The New York Times, китайские регуляторы заподозрили "Зеленую команду" в нарушении условий сделки по приобретению израильского производителя сетевого оборудования Mellanox Technologies, состоявшейся еще в 2020 году. Тогда сделка получила одобрение китайских властей, однако сейчас, на фоне обострившейся геополитической обстановки, Пекин, похоже, пересмотрел свое отношение к ней.

В основе конфликта лежит стремление обеих сверхдержав к доминированию в сфере высоких технологий, особенно в области искусственного интеллекта. Nvidia, будучи ведущим мировым разработчиком графических процессоров, ключевых компонентов для работы систем на основе искусственного интеллекта, оказалась в эпицентре этой борьбы. Важно отметить, что Белый дом недавно ввел ограничения на экспорт передовых технологий в Китай, включая продукцию Nvidia, что еще больше подогрело напряженность.

В свою очередь Китай, столкнувшийся с ограничениями в доступе к новейшим западным разработкам, активно развивает собственное производство технологического оборудования, стремясь снизить зависимость от иностранных поставщиков и укрепить свои позиции в глобальных цепочках поставок. Однако, по мнению многих аналитиков, более приоритетной задачей для США является предотвращение использования Китаем передовых технологий в военных целях, даже если это приведет к замедлению его технологического прогресса в целом.

Особую тревогу у Вашингтона вызывает стремление Китая к военному применению искусственного интеллекта. Недавние сообщения о том, что китайские исследовательские центры адаптируют языковую модель Llama, разработанную американской компанией Meta*, для создания систем поддержки принятия решений в военной сфере, подтверждают эти опасения. Использование модели Llama в военных целях прямо нарушает лицензионное соглашение компании Марка Цукерберга, что свидетельствует о готовности Китая игнорировать международные нормы в своем стремлении к технологическому превосходству.

В связи с этим становится понятной политика США, направленная на ограничение доступа Китая к самым мощным аппаратным средствам для разработки ИИ. Однако, полностью остановить развитие китайского ИИ невозможно. Эксперты сходятся во мнении, что нынешние санкции могут лишь отсрочить тот момент, когда Китай сможет составить серьезную конкуренцию США в этой области. Несмотря на оптимистичные прогнозы некоторых аналитиков о том, что Китай всего через несколько лет догонит США по уровню развития ИИ, к этим оценкам стоит относиться с определенной долей скептицизма. Более реалистичной выглядит позиция тайваньского министра технологий, который недавно заявил, что к 2025 году лидер полупроводниковой отрасли, компания TSMC, будет опережать китайских производителей процессоров примерно на десять лет. Таким образом, технологическое соревнование между двумя сверхдержавами продолжается, и его исход определит будущее глобального лидерства в XXI веке.


*Деятельность этой организации запрещена на территории Российской Федерации.

#nvidia #сша #китай
Источник: nytimes.com
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