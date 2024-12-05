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Биткоин впервые в истории достиг отметки в $100 000
С момента избрания Трампа курс биткоина вырос более чем на 50%, а с начала года — на впечатляющие 140%.

Историческое событие произошло на криптовалютном рынке: биткоин впервые в истории преодолел отметку в 100 000 долларов. Этот впечатляющий скачок стал прямым следствием позитивных ожиданий, связанных с назначением Дональдом Трампом нового главы Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Кандидат Трампа, Пол Аткинс, известен своей лояльностью к криптоиндустрии, что вселило в инвесторов уверенность в скорую либерализацию регулирования этого сектора.

Сегодня самая известная криптовалюта в мире достигла пика в $103 800, продемонстрировав стремительное увеличение стоимости после избрания Трампа президентом 5 ноября. Его предвыборные обещания сделать США "мировым центром биткоина и криптовалют" сильно подогрели интерес инвесторов к криптовалютному рынку. С момента победы на выборах курс биткоина вырос более чем на 50%, а если считать с начала года — на впечатляющие 140%.

Тем не менее, в последние недели рост замедлился, и стоимость биткоина колебалась у отметки в $100 000. Инвесторы ждали новых поводов для покупок, и они не заставили себя ждать: стало известно, что Трамп предложил Полу Аткинсу возглавить SEC.

Пол Аткинс, который занимал пост комиссара SEC с 2002 по 2008 год, широко известен своей поддержкой инноваций в финансовой сфере. После ухода из комиссии он основал консалтинговую фирму Patomak Global Partners, работающую с компаниями из банковского сектора, торговли и криптоиндустрии.

Кроме того, с 2017 года Аткинс является сопредседателем Цифровой торговой палаты, организации, занимающейся продвижением использования цифровых активов. По словам Трампа, Аткинс доказал свою способность организовывать "разумное и эффективное" регулирование и признаёт важность цифровых активов для экономического роста.

Если его кандидатура будет утверждена, Аткинс сменит Гэри Генслера, который проводил жёсткую политику в отношении криптовалют после кризиса рынка в 2022 году.

В 2023 году, несмотря на строгую позицию SEC, на американском рынке появились два новых инструмента для инвестиций в криптовалюты — ETF, привязанные к стоимости биткоина и эфира. Эти финансовые продукты открыли криптовалюты для более широкой аудитории, и назначение Аткинса может усилить такую тенденцию.

Эксперты отмечают, что Аткинс придерживается консервативных взглядов на регулирование и, вероятно, займёт более лояльную позицию по отношению к криптовалютам. Это вызывает у инвесторов оптимизм: курс на дерегуляцию, поддерживаемый республиканской партией, может создать благоприятные условия для роста криптовалютного рынка.

Важно отметить, что Трамп, ранее критиковавший криптовалюты, кардинально изменил своё мнение. В ходе избирательной кампании он активно поддерживал цифровые активы и даже объявил о запуске собственной платформы World Liberty Financial. Данная инициатива, по его словам, будет способствовать дальнейшей популяризации криптовалют.

Трамп также наладил дружеские отношения с Илоном Маском, который инвестировал более $100 млн в поддержку его предвыборной кампании. Маск, известный своими инновационными проектами, был назначен руководителем новой инициативы по сокращению избыточных расходов в федеральном правительстве.

На своей платформе X (ранее Twitter) Маск прокомментировал историческое событие для биткойна лаконичным "Wow".

Аналитики полагают, что при Аткинсе США могут предпринять шаги к укреплению позиции страны на мировом криптовалютном рынке. Среди возможных инициатив — создание государственного резерва биткоинов, который будет включать монеты, изъятые судами. Такой шаг может повысить легитимность криптовалют и подтолкнуть другие страны к признанию их на государственном уровне.

При этом успех криптовалют остаётся предметом споров. Биткоин, появившийся в 2008 году благодаря анонимному разработчику под псевдонимом Сатоши Накамото, был задуман как альтернатива традиционной финансовой системе. Однако электронные деньги часто критикуют за связь с незаконными операциями, такими как отмывание денег и кибератаки.

Несмотря на это, криптовалюты продолжают привлекать внимание как со стороны инвесторов, так и со стороны регуляторов, создавая новые возможности и вызывая всё больше вопросов о будущем мировой финансовой системы.

#криптовалюта #биткоин #электронные деньги
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Биткоин впервые в истории превысил отметку в 100 000 долларов
Биткоин впервые в истории преодолел рубеж в 100 000 долларов
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