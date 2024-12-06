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Fantoci
Миллиардер, совершивший первый частный выход в открытый космос, выбран Трампом на пост главы НАСА
Джаред Айзекман пообещал сосредоточить все усилия на Луне и Марсе.

Администрация Дональда Трампа объявила о назначении Джареда Айзекмана, миллиардера и коммерческого астронавта, на пост руководителя НАСА. Назначение на столь ответственную должность близкого соратника Илона Маска знаменует собой новый этап в управлении агентством, которое будет стремиться объединить усилия государственных структур и частного бизнеса для реализации амбициозных космических программ. В отличие от своего предшественника, замешанного в скандалах, связанных с отрицанием климатических изменений, Айзекман не является политиком, а успешным предпринимателем, основателем платежной системы Shift4. К тому же он пообещал сосредоточиться на возвращении человека на Луну и последующем освоении Марса.

Назначение Айзекмана вызвало в основном позитивную реакцию в американском сообществе, особенно если сравнивать с выбором Трампа в 2017 году, когда пост занял Джим Брайденстайн. Тогда многие критиковали Брайденстайна за его скептическое отношение к изменению климата, что стало камнем преткновения при его утверждении. Однако в случае Айзекмана такого политического бэкграунда нет: он более известен как практик, активно участвующий в развитии космических технологий.

Джаред Айзекман лично летал в космос, что делает его уникальным среди всех руководителей НАСА. В рамках программы Polaris он командовал первой гражданской миссией с выходом в открытый космос. Его достижения уже привлекли внимание космического сообщества, и бывший заместитель главы НАСА Лори Гарвер назвала это назначение «прекрасным выбором».

Однако дружба Айзекмана с Илоном Маском, который активно поддерживал Трампа, вызывает некоторую настороженность у экспертов. Сообщается, что Маск вложил $200 млн в избирательную кампанию Трампа и, вероятно, лоббировал назначение своего партнёра. В случае назначения Айзекмана позиции SpaceX сильно укрепятся в конкуренции за крупные контракты НАСА, что вызвало обеспокоенность у конкурентов, включая Blue Origin и Sierra Space.

Айзекман заявил, что для него большая честь возглавить космическое агентство, и выразил надежду на то, что его работа будет способствовать превращению человечества в «по-настоящему космическую цивилизацию». Он также отметил, что уйдёт с поста генерального директора своей компании Shift4, чтобы избежать возможного конфликта интересов.

Назначение Айзекмана происходит на фоне растущего влияния частного сектора на космическую отрасль. SpaceX уже сыграла ключевую роль в сотрудничестве с НАСА, осуществляя запуски ракет Falcon 9 и разрабатывая ракету Starship, способную заменить более дорогие государственные проекты.

Одним из главных вопросов остаётся будущее программы SLS (Space Launch System), стоимость которой зашкаливает: один запуск обходится от $2 до $4,1 млрд. Айзекман неоднократно критиковал эту систему за её дороговизну и неэффективность, что может привести к пересмотру финансирования программы в пользу Starship.

Помимо этого, Айзекман продвигает идею использования капсулы Dragon для ремонта телескопа «Хаббл». До сих пор НАСА с осторожностью относилось к этой инициативе, но с новым руководством проект, скорее всего, получит одобрение.

Несмотря на внушительный опыт главного кандидата на должность директора НАСА, многие эксперты выражают обеспокоенность тем, что концентрация власти в руках миллиардера, тесно связанного с частным бизнесом, может поставить под угрозу независимость НАСА. Решения Айзекмана, даже если они будут объективно выгодными для агентства, могут выглядеть как протекционизм в отношении SpaceX, что вызовет недоверие со стороны общественности и конкурентов.

Теперь Айзекману предстоит найти тонкий баланс между развитием частных инициатив и поддержанием государственных программ, чтобы сохранить репутацию НАСА как ведущего мирового центра космических исследований. В ближайшие годы станет ясно, сможет ли новое руководство оправдать эти ожидания и удержать агентство на пути к звёздам.

#сша #илон маск #наса #дональд трамп #джаред айзекман
Источник: apnews.com
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