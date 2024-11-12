Секрет новинки заключается в специальной эластичной ткани ремешка, в которую вплетены тончайшие электронные компоненты.

Компания Apple запатентовала новую технологию, которая может значительно расширить возможности смарт-часов Apple Watch по мониторингу здоровья. Теперь помимо основного корпуса, где традиционно размещаются все сенсоры, важную роль будут играть и сменные ремешки часов. Если эти перспективные датчики воплотятся в реальность, умные часы Apple Watch смогут отслеживать давление, выявлять симптомы сердечной недостаточности и предлагать дополнительные показатели в режиме реального времени.

5 ноября 2023 года Apple получила 38 новых патентов, сообщает портал Patently Apple, отслеживающий патентные заявки компании. Среди них есть ряд полезных обновлений для уже известных устройств, таких как кнопка TouchID для iPad или кейс для AirPods. Однако особенно интересны патенты, предполагающие новые функции: от антибликового дисплея до создания стола с беспроводной зарядкой. Наибольший интерес вызвал патент на «эластичные тканевые изделия», который, возможно, позволит Apple Watch отслеживать дополнительные показатели здоровья пользователя.

Этот патент, поданный в 2022 году, описывает кольцеобразную полосу из эластичной ткани, которая может плотно прилегать к различным частям тела. Такой ремешок имеет внутренние датчики, позволяющие фиксировать данные о здоровье пользователя. Сенсоры могут измерять кровяное давление, частоту дыхания и выполнять электрокардиограмму (ЭКГ), что особенно важно для оценки работы сердца. С помощью данных ЭКГ можно выявлять аритмию, сужение артерий и другие потенциальные признаки сердечной недостаточности.

Если технология будет реализована, ремешок можно будет носить не только на запястье, но и на других частях тела, например на груди, талии, бицепсе или даже на лодыжке. Это расширит возможности мониторинга, позволяя собирать более точные данные о различных аспектах здоровья.

С момента выхода Apple Watch Series 4 в 2018 году все умные устройства компании поддерживают функцию ЭКГ, которая помогает выявлять отклонения сердечного ритма, такие как слишком низкий или высокий пульс. Однако Apple предупреждает, что нынешняя версия часов не способна предсказать сердечный приступ или диагностировать такие состояния, как хроническая сердечная недостаточность и гипертония. Добавление сенсоров в ремешок потенциально позволит Apple Watch предоставить более глубокую информацию о здоровье сердца, включая показатели кровяного давления.

Стоит отметить, что патент также упоминает возможность мониторинга уровня глюкозы в крови — давнюю цель Apple в области медицинских технологий. Другие упомянутые возможности включают измерение частоты дыхания и отслеживание параметров окружающей среды, таких как уровень шума. В документе особое внимание уделено конструкции сенсорного ремешка и его удобству, что предполагает, что Apple стремится к созданию комфортного устройства для долгосрочного ношения.

Одним из авторов патента выступает Дэниэл Подхейни, который ранее работал дизайнером для Nike и участвовал в разработке их эластичных материалов, таких как Flyknit. Это может означать, что Apple уделит особое внимание комфорту носимого устройства, что крайне важно для продукции, предназначенной для круглосуточного мониторинга здоровья.

Таким образом, новая технология от Apple обещает сделать умные часы еще более мощным инструментом для отслеживания состояния здоровья. Если патенты будут воплощены в реальность, то Apple Watch смогут предложить пользователям беспрецедентные возможности мониторинга, которые станут важной частью их повседневной заботы о здоровье.