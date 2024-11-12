Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Fantoci
Apple запатентовала ремешки для умных часов с датчиками для измерения давления и уровня глюкозы
Секрет новинки заключается в специальной эластичной ткани ремешка, в которую вплетены тончайшие электронные компоненты.

Компания Apple запатентовала новую технологию, которая может значительно расширить возможности смарт-часов Apple Watch по мониторингу здоровья. Теперь помимо основного корпуса, где традиционно размещаются все сенсоры, важную роль будут играть и сменные ремешки часов. Если эти перспективные датчики воплотятся в реальность, умные часы Apple Watch смогут отслеживать давление, выявлять симптомы сердечной недостаточности и предлагать дополнительные показатели в режиме реального времени.

5 ноября 2023 года Apple получила 38 новых патентов, сообщает портал Patently Apple, отслеживающий патентные заявки компании. Среди них есть ряд полезных обновлений для уже известных устройств, таких как кнопка TouchID для iPad или кейс для AirPods. Однако особенно интересны патенты, предполагающие новые функции: от антибликового дисплея до создания стола с беспроводной зарядкой. Наибольший интерес вызвал патент на «эластичные тканевые изделия», который, возможно, позволит Apple Watch отслеживать дополнительные показатели здоровья пользователя.

Этот патент, поданный в 2022 году, описывает кольцеобразную полосу из эластичной ткани, которая может плотно прилегать к различным частям тела. Такой ремешок имеет внутренние датчики, позволяющие фиксировать данные о здоровье пользователя. Сенсоры могут измерять кровяное давление, частоту дыхания и выполнять электрокардиограмму (ЭКГ), что особенно важно для оценки работы сердца. С помощью данных ЭКГ можно выявлять аритмию, сужение артерий и другие потенциальные признаки сердечной недостаточности.

Если технология будет реализована, ремешок можно будет носить не только на запястье, но и на других частях тела, например на груди, талии, бицепсе или даже на лодыжке. Это расширит возможности мониторинга, позволяя собирать более точные данные о различных аспектах здоровья.

С момента выхода Apple Watch Series 4 в 2018 году все умные устройства компании поддерживают функцию ЭКГ, которая помогает выявлять отклонения сердечного ритма, такие как слишком низкий или высокий пульс. Однако Apple предупреждает, что нынешняя версия часов не способна предсказать сердечный приступ или диагностировать такие состояния, как хроническая сердечная недостаточность и гипертония. Добавление сенсоров в ремешок потенциально позволит Apple Watch предоставить более глубокую информацию о здоровье сердца, включая показатели кровяного давления.

Стоит отметить, что патент также упоминает возможность мониторинга уровня глюкозы в крови — давнюю цель Apple в области медицинских технологий. Другие упомянутые возможности включают измерение частоты дыхания и отслеживание параметров окружающей среды, таких как уровень шума. В документе особое внимание уделено конструкции сенсорного ремешка и его удобству, что предполагает, что Apple стремится к созданию комфортного устройства для долгосрочного ношения.

Одним из авторов патента выступает Дэниэл Подхейни, который ранее работал дизайнером для Nike и участвовал в разработке их эластичных материалов, таких как Flyknit. Это может означать, что Apple уделит особое внимание комфорту носимого устройства, что крайне важно для продукции, предназначенной для круглосуточного мониторинга здоровья.

Таким образом, новая технология от Apple обещает сделать умные часы еще более мощным инструментом для отслеживания состояния здоровья. Если патенты будут воплощены в реальность, то Apple Watch смогут предложить пользователям беспрецедентные возможности мониторинга, которые станут важной частью их повседневной заботы о здоровье.

#apple #apple watch #мониторинг здоровья #датчик артериального давления #датчик уровня глюкозы
Источник: patentlyapple.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Легенда бокса Майк Тайсон выходит на ринг.
2
Российские ученые анонсируют создание летающих беспилотных грузовиков для нефтяной отрасли
4
В России запланировано строительство первой энергетической установки с нулевым уровнем выбросов
3
США начинают поставки Украине новейших ракет для высокоточных ударов по средствам ПВО
2
TSMC получила запрет на развертывания производства 2-нм чипов за пределами Тайваня
8
NYT: Россия собрала 50-тысячную группировку в Курской области, включив в неё северокорейские войска
9
Конец эпохи: Steam прощается с двумя версиями Windows
+
В Польше отец и сын нашли клад монет 16-17 веков стоимостью более $120000
+
В 2025 году в Москве завершат строительство двух крупных мостов через реку Москву
+
«Газпром» продал принадлежавшие ему 34% акций Latvijas gaze
8
Благодаря параллельному импорту в российских С-70 используются передовые западные чипы
4
СМИ: США начали поставлять на Украину усовершенствованные противорадиолокационные ракеты AGM-88E
+
Роскосмос готовит ответ многоразовой ракете Илона Маска - в 2025 запускается проект "Кузнечик"
1
Android 15 получит полноценную поддержку VRR
+
Определены лучшие процессоры для игр на конец 2024 года
1
Intel отказала владельцу Core i9-14900K в гарантийном обслуживании из-за использования жидкого металла
3
Представлен прототип китайского воздушно-космического истребителя шестого поколения White Emperor B
1
«Перфоманс Лаб»: качество подготовки новичков в IT снижается
2
2025 год станет первым годом массового производства MicroLED
1
Caviar выпустила смартфоны iPhone 16 Pro в честь Джобса, Трампа и Маска
2

Популярные статьи

Лучшие фильмы с участием Микки Рурка (субъективное мнение)
10
Итоги гоночного уик-энда 9-10 ноября
1
Жизнь после радиации — почему японские города смогли возродиться, а Чернобыль стал зоной отчуждения
8
Об улучшении картинки и FPS в играх - PSSR, DLSS, FSR, RSR, XeSS, NIS, ReShade, Magpie и другие
13
ТОП-9 суперкулеров для процессоров Intel и AMD, актуальных в 2024 и 2025 году
31
11 новинок от Xiaomi, о которых вы могли не знать - умный привод окон и массажное кресло Сяоми
3
Почему сборка ПК своими руками выгоднее готового компьютера, и что нужно знать рядовым геймерам
5
Как заставить видеокарты Radeon RX 5700 XT и GeForce GTX 1080 Ti тянуть новые игры в 1080p@60 fps
6
О мошенниках на маркетплейсах и что я купил на день холостяка 11.11
5
Какую видеокарту купить тем геймерам, которые не готовы отдать 40000 рублей за GeForce RTX 4060
18

Сейчас обсуждают

Максим Завразин
18:45
Кто юзер их телефонов, у них есть функция питания телефона через кабель, минуя аккумулятор? Можно ли запустить приложение окном поверх игры и свернуть его, как в Samsung?
Red Magic 10 Pro получил аккумулятор ёмкостью 7050 мАч и не станет толще, чем Red Magic 9 Pro
Nvidia&Intel Hater
18:44
на нем отражается давняя эпидемия сифилиса среди хохлов и тотальный йододефицит
В Центробанке РФ не исключили возможности очередного повышения ключевой ставки в декабре
Kalman Bronstein
18:42
Кто нибудь, покажите этим дебилам алиэкспресс
Украинская разведка: сбитый российский дрон С-70 "Охотник" напичкан западными технологиями
FelsheR-молодец
18:33
Уровень 1050-50ти достаточно недурён. Вчера родственнику комп с тишкой чинил - и правда тянет.
Какую видеокарту купить тем геймерам, которые не готовы отдать 40000 рублей за GeForce RTX 4060
Ненавижу Трусикера
18:32
Візьми, свиня, похрумкуй, заробив, i зайди до каси, отримай 5 гривень. Хоча ні, 5 гривень для тебе багато, отримаєш лише одну. Але якщо подумати, то хер тобі.
Губернатор Смирнов оценивает затраты на восстановление Курской области более 700 млрд рублей
Игорь ИЖ
18:31
Вам УАЗ заплатил что-ли за статью? Вы бы хоть тему чуток изучили))) Всё эти "новейшие" методы работают в отечественном автопроме с советских времен))). Или на УАЗе и это не применяли? P.s. - когда уже...
УАЗ приступил к реализации плана повышения качества своих автомобилей
TM1
18:22
это и с балкона то не полетит, а на северах и подавно сдует. покатится колбаской меньше всякие редиты надо читать. интеллект пишет, а вы повторяете
Российские ученые анонсируют создание летающих беспилотных грузовиков для нефтяной отрасли
Андрей Котов
18:21
Сначала это было недавно как просто новость . Сейчас проплаченный автор выдает это как за "эмейзинг" .
Apple анонсировала новую функцию «Battery Intelligence» в обновлении iOS 18.2 beta 2
FelsheR-молодец
18:20
Так всё для 404, забыл чей сайт? Лишний комент в копилку. Этим деньги не пахнут.
Какую видеокарту купить тем геймерам, которые не готовы отдать 40000 рублей за GeForce RTX 4060
FelsheR-молодец
18:19
Не можешь купить 4060 за 40 - купи за 30. Не будь долбоебом как автор.
Какую видеокарту купить тем геймерам, которые не готовы отдать 40000 рублей за GeForce RTX 4060
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем