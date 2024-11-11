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Fantoci
MediaTek Dimensity 9400 в тестах GPU превзошел Apple A18 Pro и показал высокую энергоэффективность
Согласно независимым бенчмаркам, графический процессор Immortalis-G925 не только превосходит конкурентов по производительности, но и отличается высокой энергоэффективностью.

В настоящее время Snapdragon 8 Elite занимает лидирующие позиции среди Android-устройств, однако компания MediaTek недавно представила отличную альтернативу в премиум-сегменте. Последние бенчмарки графического модуля флагманского чипсета MediaTek Dimensity 9400, установленного в смартфоне Vivo X200 Pro, показали неожиданные результаты. Несмотря на господство Qualcomm и Apple на рынке премиальных мобильных чипов, тайваньский производитель сумел разработать решение, способное конкурировать с лидерами индустрии.

Ключевой особенностью Dimensity 9400 стал графический процессор Immortalis-G925, который продемонстрировал впечатляющий баланс производительности и энергоэффективности. Особенно примечательно, что этот мобильный графический процессор не просто составил конкуренцию, а превзошёл показатели графического ускорителя Apple A18 Pro, который традиционно считается эталоном в мобильной индустрии.

Результаты специализированных тестов оказались более чем убедительными. В бенчмарке 3DMark Solar Bay, оценивающем возможности трассировки лучей в реальном времени, Dimensity 9400 достиг результата в 11 817 баллов при энергопотреблении 11,4 Вт. Для сравнения, A18 Pro набрал только 8 587 баллов, потребляя при этом 11,1 Вт энергии. Простые расчёты показывают, что решение от MediaTek примерно на треть эффективнее своего именитого конкурента.

Превосходство Dimensity 9400 подтвердилось и в других тестовых сценариях. Показательным стал тест Steel Nomad Light, где чипсет продемонстрировал феноменальное преимущество в энергоэффективности — около 40% по сравнению с процессором Apple. Аналогичная картина наблюдалась и в бенчмарке WildLife Extreme, где тайваньский чип вновь оказался лидером по соотношению производительности к энергопотреблению.

Интересно отметить, что хотя в области процессорной производительности Dimensity 9400 несколько уступает конкурентам, его графическая подсистема компенсирует этот недостаток с лихвой. Это особенно важно в контексте растущих требований к мобильным играм и приложениям с поддержкой расширенной реальности.

Технологическое сообщество с нетерпением ожидает результатов сравнительных тестов между Dimensity 9400 и новейшим Snapdragon 8 Elite. Эти данные помогут составить полную картину расстановки сил на рынке премиальных мобильных процессоров. Однако уже сейчас можно утверждать, что MediaTek создала исключительно конкурентоспособный продукт, способный изменить представление о иерархии производителей мобильных чипсетов.

Успех Dimensity 9400 в графических тестах может стать поворотным моментом для MediaTek, традиционно воспринимавшейся как производитель решений среднего уровня. Этот прорыв не только укрепляет позиции компании в премиальном сегменте, но и обещает усилить конкуренцию на рынке, что в конечном итоге выгодно для потребителей.

#mediatek #mediatek dimensity 9400 #apple a18 pro #immortalis-g925
Источник: notebookcheck.net
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