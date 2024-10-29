Больше не нужно искать USB-кабель или использовать облачные сервисы.

Пользователи операционных систем Windows 11 и Windows 10 получили новую бесплатную функцию. Она предоставляет доступ к памяти Android-смартфонов напрямую через "Проводник", без необходимости подключения устройства к USB-порту. Новое обновление, распространяемое компанией Microsoft направлено на улучшение взаимодействия ваших устройств и позволяет управлять фотографиями, видео и другими файлами на Android-устройстве прямо с персонального компьютера.

Разработчики добавили в "Проводник" Windows новый раздел под названием «Управление мобильными устройствами», который активируется благодаря приложению «Хост кросс-устройственного взаимодействия» (Cross-Device Experience Host). Его можно скачать на Microsoft Store, и после нетрудной настройки ваш смартфон с операционной системой Android автоматически появится в боковой панели "Проводника" в виде ярлыка, как если бы это был локальный диск.

Новая функция предоставляет весь стандартный функционал работы с файлами, включая просмотр, копирование, переименование, перенос и удаление файлов. Более того, при подключении по Wi-Fi скорость передачи данных может достигать 1,2 ГБ/с, что делает работу с файлами быстрой и удобной.

Чтобы воспользоваться этой интеграцией, необходимо соблюсти несколько условий: Android-устройство должно работать на версии Android 11 или новее, на нем должно быть установлено приложение "Связь с Windows" (Link to Windows) последней версии, а сама Windows должна быть обновлена до актуальной версии. Также важно, чтобы компонент "Cross-Device Experience Host" был установлен через Microsoft Store.

После выполнения этих требований телефон автоматически появится в "Проводнике", и вы сможете начать работу с файлами без дополнительных действий.

Удаление файлов со смартфона теперь безопаснее: при удалении они перемещаются в папку «Корзина» на устройстве, где хранятся до 30 дней. Это позволяет случайно удаленным файлам не исчезнуть окончательно и дает возможность их восстановления. Кроме того, содержимое памяти телефона теперь можно найти через встроенный поиск Windows, позволяя искать файлы, хранящиеся на Android, прямо с панели задач.

Важно отметить, что эта функция работает автономно и не требует использования приложения Phone Link, что делает её более удобной для пользователей. Microsoft постепенно распространяет это обновление, и если ваше устройство соответствует требованиям, функция появится автоматически в ближайшие дни.

В то время как владельцы iPhone и Mac давно пользуются тесной интеграцией своих устройств, новое решение Microsoft и Android предлагает аналогичные удобства для пользователей Windows и Android.