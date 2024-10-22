Вместо традиционных источников энергии, Amazon инвестировала в инновационные малые модульные реакторы, которые обладают рядом преимуществ.

В условиях стремительного развития искусственного интеллекта многие технологические гиганты столкнулись с беспрецедентным вызовом — растущим энергопотреблением дата-центров. Компания Amazon заявила о крупномасштабных инвестициях в передовые ядерные технологии, чтобы удовлетворить быстро растущий спрос на электроэнергию в своих центрах обработки данных. Владельцы компании стремятся решить одну из ключевых задач, возникающих в условиях стремительного увеличения объёмов данных и возросших требований к вычислительным мощностям — нехватку энергии.

Amazon рассматривает малые модульные реакторы (SMR) как перспективное решение для обеспечения энергетической независимости и устойчивого развития. Эти компактные реакторы, работающие на ядерном топливе размером с бильярдный шар, могут обеспечить постоянную подачу энергии на десятки тысяч домов и предприятий. Разработка подобных решений становится всё более актуальной на фоне увеличивающихся потребностей в вычислительных мощностях, особенно в связи с внедрением искусственного интеллекта и других энергоёмких технологий.

В настоящее время не только Amazon осознала необходимость перехода на новые источники энергии. Недавно Google также объявила о планах использовать ядерную энергию для удовлетворения растущих потребностей своих дата-центров. Обе компании осознают, что традиционные источники энергии могут вскоре оказаться недостаточными для поддержки экспоненциального роста объёмов данных, которые они обрабатывают.





В рамках своей инициативы Amazon заключила соглашения с несколькими ведущими компаниями. Одним из ключевых партнёров стала Energy Northwest, которая будет заниматься строительством четырёх малых модульных реакторов с общей мощностью 320 мегаватт — этого достаточно для снабжения электроэнергией около 770 000 домов в США. Другим важным партнёром является X-energy, разрабатывающая передовые ядерные технологии и топливо для SMR. Их инновационные решения будут использованы в проектах Energy Northwest.

Кроме того, Amazon заключила контракт с Dominion Energy для реализации проекта рядом с атомной станцией North Anna в штате Вирджиния. Целью этого проекта является увеличение энергетических мощностей региона на 300 мегаватт, что станет важным шагом для покрытия возросшего спроса на электроэнергию.

Прогнозы показывают, что в ближайшие 15 лет спрос на электроэнергию в регионах, где работают центры обработки данных Amazon, вырастет многократно. Например, в Вирджинии этот рост составит 85% уже к 2029 году. Для компании это не просто вызов, а возможность стать пионером в использовании новых источников энергии, которые обеспечат стабильное развитие в условиях возрастающей нагрузки на глобальные энергетические системы.