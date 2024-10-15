Модульная конструкция станции позволит легко добавлять новые функциональные блоки, тем самым расширяя возможности для научных исследований и коммерческого использования.

Аэрокосмический стартап Vast Space представил публике амбициозный план по разработке частной космической станции, которая заменит Международную космическую станцию после её вывода из эксплуатации в 2030 году. Владелец стартапа заявил, что проект Haven-2 направлен на строительство не только научной платформы, а масштабного космического объекта, сочетающего функциональность лаборатории и комфорт роскошного отеля.

В связи с уходом Международной космической станции на пенсию в ближайшие шесть лет, несколько технологических компаний стремятся построить её достойного наследника. Среди них — Vast Space, владелец которой известен своими большими амбициями в области космических технологий. Его компания недавно представила макеты своего уникального проекта на 75-м Международном астрономическом конгрессе, где космический корабль Haven-2 привлек внимание посетителей своей уникальной концепцией.

Помимо выполнения стандартных требований НАСА для космических лабораторий, Haven-2 предложит передовые решения для проведения исследований в условиях микрогравитации и различных экспериментов в космосе. Станция будет оборудована шлюзом для выхода в открытый космос и роботизированной системой для работы с внешними грузами и модулями, что уже стало обязательным функционалом для подобных объектов. Однако, отличительная черта проекта заключается в его эстетике: интерьер станции будет оформлен с использованием натуральных материалов, таких как кленовое дерево, чтобы создать атмосферу уюта и роскоши, напоминающую пятизвездочный отель.

К планированию дизайна интерьера был привлечён Питер Рассел-Кларк, дизайнер, ранее работавший с Apple. Вместо привычных металлических панелей, пространство станции будет оформлено в стиле, который максимально приближен к земному комфорту. В проекте предусмотрены тренажерный зал, развлекательные зоны, удобные спальные места и даже уникальные надувные одеяла, призванные сделать отдых в космосе максимально комфортным.





Но почему станция называется Haven-2, а не Haven-1? Как пояснил генеральный директор Vast, Макс Хаот, Haven-1 — это прототип, который планируется запустить в 2025 году для космического туризма. Этот экспериментальный проект позволит компании продемонстрировать свои возможности в создании как функциональных, так и эстетически привлекательных станций. Успешный запуск Haven-1 может стать решающим фактором в гонке за заключение контракта с НАСА по программе строительства коммерческих объектов на низкой околоземной орбите, который позволит создать полноценную замену МКС. Если компании Vast удастся выиграть контракт, запуск Haven-2, улучшенной версии станции, которая на пять метров длиннее прототипа, состоится в 2028 году.

Аэрокосмический стартап также планирует дальнейшее расширение станции. В течение двух лет после запуска Haven-2 на орбиту должны быть выведены ещё три дополнительных модуля. Новые отсеки будут запущены с помощью ракеты Falcon Heavy от SpaceX, что позволит увеличить объём станции и добавить новые системы жизнеобеспечения. Vast рассчитывает на привлечение международных партнёров для расширения возможностей станции и создания платформы для глобального сотрудничества в космосе.

Таким образом, проект Haven-2 обещает не только обеспечить продолжение исследований в космосе после закрытия МКС, но и задать новый стандарт для комфорта и эстетики в космических путешествиях.