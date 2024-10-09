Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Fantoci
НАСА опубликовало детализированный снимок поверхности Европы перед запуском миссии Clipper
На снимке, сделанном еще в 1997 году аппаратом «Галилео», видна область Хаос Конамары – регион, известный своими хаотичными ледяными образованиями.

В преддверии запуска космического аппарата "Europa Clipper" агентство НАСА представило общественности уникальный цветной снимок поверхности Европы, четвертого по величине спутника Юпитера. Это изображение не только демонстрирует технологический прогресс в области космической фотографии, но и подогревает интерес к предстоящей миссии, которая может стать поворотным моментом в поиске внеземной жизни.

Центральное место на снимке занимает область Хаос Конамары (Conamara Chaos) - уникальный регион, чей ландшафт напоминает гигантскую мозаику из ледяных глыб. Название "Хаос" как нельзя лучше отражает суть этой местности: здесь царит настоящий беспорядок из трещин, разломов и ледяных плит, словно перемешанных невидимой рукой.

Ученые полагают, что такой необычный рельеф образовался в результате сложных геологических процессов. Предположительно, под ледяной корой Европы скрывается океан жидкой воды, который периодически прорывается на поверхность. Эти прорывы вызывают подвижки ледяного панциря, создавая причудливый ландшафт Конамары.

Также особый интерес вызывает красновато-коричневый оттенок, присутствующий на большей части изображения. Ученые предполагают, что это окрашивание может быть ключом к разгадке состава подледного океана Европы. Если гипотеза о существовании жидкой воды под ледяной корой подтвердится, это значительно повысит шансы на обнаружение внеземной жизни в Солнечной системе.

Важно отметить, что сам снимок не является новым. Он был получен еще в 1997 году космическим аппаратом "Галилео", который на протяжении восьми лет исследовал систему Юпитера. Однако тогда изображение было черно-белым. Сейчас, используя современные технологии и данные о реальных цветах поверхности Европы, специалисты НАСА создали красочную версию снимка.

Миссия "Europa Clipper" призвана пролить свет на многие загадки этого ледяного мира. Несмотря на задержку запуска из-за урагана Милтон, угрожающего космодрому во Флориде, НАСА полно решимости осуществить этот амбициозный проект.

После старта космическому аппарату предстоит преодолеть почти 3 миллиарда километров, прежде чем он достигнет системы Юпитера. В течение трех с половиной лет "Clipper" будет совершать близкие пролеты над поверхностью Европы, собирая бесценные данные с помощью пяти высокотехнологичных приборов.

Синтия Филлипс, планетарный геолог НАСА и научный сотрудник проекта, подчеркивает уникальность этой миссии: "Европа представляет собой одно из наиболее перспективных мест для поиска жизни за пределами Земли. 'Europa Clipper' может стать ключом к разгадке этой космической тайны".

Публикация цветного снимка Конамары - это не просто демонстрация технологических возможностей. Это приглашение к путешествию, которое может изменить наше понимание жизни во Вселенной. Каждая трещина на ледяной поверхности Европы может скрывать ответы на вопросы, которые человечество задает себе тысячелетиями.

Пока "Europa Clipper" готовится к своему грандиозному путешествию, мы можем лишь предполагать, какие удивительные открытия ждут нас впереди. Возможно, именно эта миссия станет поворотным моментом в истории космических исследований, открыв новую главу в поиске внеземной жизни и расширив границы нашего понимания Вселенной.

#европа #наса #europa clipper #хаос конамары
Источник: mashable.com
+
Написать комментарий (0)
NYT: Судно с российскими удобрениями на борту не пускают в порты Европы из-за опасений взрыва
Инженеры НАСА отключили ещё один инструмент на зонде «Вояджер-2» для экономии энергии
НАСА обнаружило новый тип гамма-всплесков во время гроз
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

The National Interest: советская титановая подводная лодка «Лира», «побила все рекорды и правила»
19
Крупнейший в мире продавец стройматериалов сбросил 297 тысяч квадратных метров складских площадей
+
Геймеры сметают с полок последние остатки GeForce RTX 4080S и 4090 на фоне снятия их с производства
11
В животном мире зафиксирован первый случай слияния глубоководных медуз в единый организм
3
Евгений Даманцев: Су-35С, МиГ-31БМ и Су-30СМ2 готовы эффективно противостоять Mirage-2000-5
3
Пользователь создал работающий ремастер GTA 4, графику которого полностью разработал ИИ
1
Российским компаниям не хватает таджиков и узбеков — на рынке дефицит иностранных работников
9
Samsung объявила, что ее телевизоры Smart TV перейдут на One UI и будут поддерживать ИИ
3
NVIDIA запускает производство RTX 5000 — новое поколение видеокарт выйдет к концу года
6
Искандер накрыл местоположение ВСУ в Павлограде, спрятанное на местном заводе
2
«Ростсельмаш» впервые показал новый российский зерноуборочный комбайн
+
В России будут собирать еще два китайских кроссовера: один - в Калуге, другой - в Калининграде
1
В Microsoft назвали "быстрый" способ обновления до Windows 11
2
TNI: Американский ВПК так и не смог сделать подлодку из титана, наподобие советского проекта "Лира"
+
Новая Halo Studios будет делать акцент на равенстве и инклюзивности в команде разработчиков
3
В Москве построят новое высокотехнологичное производство печатных плат
1
В США начинается коммерциализация полностью электрических самолетов
3
HP представила первый в мире игровой компьютер, оснащенный процессором Intel Core Ultra 9 285K
5
Bloomberg: Apple перестанет выпускать новые версии девайсов ежегодно
+
Драйвер Intel 32.0.101.6083 поддерживает обновление Diablo IV, ремейк Silent Hill 2 и другие игры
+

Популярные статьи

Во сколько на самом деле обходится владение китайским автомобилем на примере Haval Jolion
10
Как компании оптимизируют свои игры - рассматриваю на примере "Quantum Break"
7
ТУ-144: Взлет и падение советского сверхзвукового гиганта
11
Как тормозят современные версии Linux в виртуальной машине и решение проблемы
37
Почему я не использую электросамокаты — на это есть 3 причины
11
Чем игровой ПК лучше PlayStation 5, и почему ленивым геймерам игровая приставка не подойдёт
3
Персональные компьютеры и Playstation 5 pro - битва с плоскоземельщиками за 60 FPS
22
Топ 5 эмуляторов консоли Nintendo Switch
3
Почему GeForce RTX 4060 лучше GeForce RTX 4060 Ti, а для игрового ПК стоит купить Radeon RX 7700 XT
19
Что будет, если включить FSR 3 и AFMF 2, и как новые технологии AMD меняют рынок видеокарт
67

Сейчас обсуждают

Midnight Sun
18:56
В Турции его тоже заблочили
В России назвали условия разблокировки мессенджера Discord
World Trailer
18:49
https://www.techpowerup.com/gpu-specs/geforce-rtx-5080.c4217 https://www.techpowerup.com/gpu-specs/geforce-rtx-5090.c4216
Подтверждены характеристики RTX 5080: 16Gb GDDR7 и на 50% меньше ядер по сравнению с RTX 5090
Александр Сечков
18:36
Ну неплохая рекламная акция. Бп то не издохнет? Оперативка есть и дешевле и интереснее. И что за кулер выбрал приятель? А уж насчёт апгрейда вообще ересь. Вот просто спрашиваю, без сарказма, много люд...
Реальная игровая сборка на Ryzen 7 7700 + Radeon RX 7900 XT по цене iPhone 16 Pro Max
Максим Чубенко
18:36
Майкрософт будет стараться делать всё, чтобы остаться монополистом в сфере операционных систем.
Почему пользователи не любят Linux, а всем геймерам всё равно придётся перейти на Windows 11
Bryant333
18:35
Скажите тупым пиндосам, что есть антиграв 😂😂😂
Boeing разрабатывает X-plane, оснащенный вентилятором в крыле для вертикального взлета
Даня Ряшенцев
18:34
Забавно выглядит первый скрин....серым "фу посмотрите на эти убогие 264 кадра" синим "посмотрите на православные 261 кадр"
Intel открыто признала, что Core Ultra 9 285K уступает i9-14900K по производительности в играх
Мамука Шешашвили
18:30
Это ты про хохоловатников, которым нужен хозяин?
Discord вслед за Россией был заблокирован и в Турции
Skolzyashiy
18:19
Господи, заблочат этот, найдём что-то другое, похожее и удобное нам, а не им. Пусть всякие хинштейны и дальше прявляют свой синдром вахтёра, нам то какое дело до них?
В России назвали условия разблокировки мессенджера Discord
Татьяна Охотникова
18:15
Так зачем ты тупой ватник ставишь впн?
Discord вслед за Россией был заблокирован и в Турции
Алексей Козлов
18:15
конкурент этому техно, тоже техно, только без приставки spark. там процессор тайгер. тут пошустрее.
Tecno выпустила смартфон Spark 30C 5G с чипсетом MediaTek Dimensity 6300
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем